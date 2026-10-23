Infinity Ward не знает, как сделать идеальный подбор игроков в Call of Duty: Modern Warfare 4

Креативный директор мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 4 Джо Секот прокомментировал споры вокруг системы подбора игроков. По его словам, Infinity Ward не уверена, что существует идеальный алгоритм, однако главная задача разработчиков — обеспечить качественные и сбалансированные матчи.

«Не знаю, можно ли довести эту систему до совершенства. Для нас важнее всего, чтобы матчи, которые мы создаём, были хорошими. Мы также следим за игровым опытом пользователей и анализируем данные, чтобы понимать, как подбор влияет на отдельных игроков и большие группы аудитории», — объяснил Секот.

Система подбора по навыкам (SBMM) используется в Call of Duty ещё со времён Modern Warfare 2007 года, но особенно заметно её влияние стало после перезапуска серии в 2019-м. Она должна сводить игроков примерно одинакового уровня, однако такой подход нередко вызывает недовольство. Например, после нескольких особенно удачных матчей алгоритм может отправить пользователя в более сложные лобби, где ему будет значительно труднее добиваться успеха.

В Black Ops 7, вышедшей в 2025 году, разработчики попытались учесть пожелания разных игроков и добавили открытые подборы, где можно было встретить соперников с любым уровнем навыков. В Modern Warfare 4 такой возможности на старте, судя по всему, нет. При этом в меню популярных режимов присутствует настройка постоянного лобби, но игра не уточняет, отключает ли она подбор по навыкам. Из-за этого игроки не уверены, доступен ли в новой части открытый подбор вообще.