Infinity Ward превратила расправу над Макаровым в симулятор рукопашного боя под влиянием боевика Sifu

Разработчики из студии Infinity Ward пошли на смелый эксперимент в сюжетной кампании Call of Duty Modern Warfare 4, кардинально переосмыслив механику взаимодействия с противниками на ближней дистанции. Во время беседы с обозревателем HipHopGamer руководитель студии Марк Григсби раскрыл подробности кульминационной сцены противостояния с Владимиром Макаровым. Авторы проекта сознательно отказались от огнестрельного арсенала в финале, заставив капитана Прайса уничтожить заклятого врага исключительно голыми руками.

Макаров должен умереть. Макаров будет забит до смерти. Мы думали использовать оружие, но решили иначе. Только Прайс, его руки и больше ничего.

- Марк Григсби, руководитель студии Infinity Ward

По словам Григсби, команда аниматоров потратила месяцы на поиск нужного эмоционального тона для этой расправы. Создатели боевика стремились передать накопившуюся ярость героя, годами преследовавшего террориста и потерявшего близких соратников. Каждое попадание требовало убедительной отдачи, поэтому авторы полностью переработали систему регистрации физических контактов от первого лица.

Главным источником вдохновения для обновленной боевой системы послужил признанный кунг-фу боевик Sifu на консоли PlayStation 5. Глава студии признался, что провел много времени за прохождением этого проекта и остался в полном восторге от хореографии поединков. Перед аниматорами Infinity Ward встала сложная техническая задача перенести кинематографичные драки из вида от третьего лица в перспективу от первого лица без потери динамики и веса ударов.

Скорость ударов там невероятно плавная, но игрок все равно чувствует силу каждого попадания. Мы задались вопросом, как перенести это ощущение в формат вида от первого лица.

- Марк Григсби, руководитель студии Infinity Ward

Реализация новой концепции потребовала сотен итераций и перенастройки анимационных переходов. Разработчикам пришлось с нуля собирать механику парирования, уклонений и ответных ударов, чтобы рукопашные схватки ощущались как полноценный файтинг, а не привычное нажатие одной кнопки для запуска скрипта. Особое внимание уделили весу персонажей и ощущению инерции при блокировании тяжелых выпадов.

Наработки рукопашной системы легли в основу еще одного жестокого эпизода, в котором капитан Прайс сталкивается в бою с Гоустом. Столкновение двух ключевых оперативников потребовало еще более глубокой проработки контратак и физического взаимодействия. Боевая хореография миссии на улицах Нью-Йорка стала демонстрационной площадкой для проверки новых механик в условиях тесных городских перестрелок.

Предыдущие части франшизы использовали рукопашные приемы преимущественно в качестве скриптовых заставок или вспомогательных атак холодным оружием.