Исполнитель роли капитана Прайса считает себя лучшим кандидатом на роль в фильме Call of Duty

Барри Слоун, исполняющий роль капитана Джона Прайса в Call of Duty: Modern Warfare, заявил, что считает себя наиболее подходящим кандидатом на роль персонажа в предстоящей экранизации серии. Актёр не скрывает желания вновь сыграть Прайса, на этот раз уже в полноценном игровом фильме.

В разговоре с Dan Allen Gaming Слоуна спросили, хотел бы он вернуться к своей знаменитой роли в предстоящей экранизации Call of Duty. Фильм поставит Питер Берг, а сценарий напишет Тейлор Шеридан. Ранее режиссёр подтвердил, что картина будет связана со вселенной Modern Warfare, однако пока неизвестно, станет ли она самостоятельной историей или адаптацией одной из игр.

«Не думаю, что на планете есть кто-то более подходящий для этой роли, чем я. Кто ещё почти десять лет прожил этим персонажем? Кто понимает масштаб проектов, любовь фанатского сообщества и прошёл весь этот путь вместе с ними с самого начала?» — заявил Слоун. При этом актёр признал, что решения в Голливуде иногда принимаются по причинам, которые невозможно понять со стороны, поэтому окончательный выбор остаётся за студией. Тем не менее он подчеркнул, что с удовольствием сыграл бы Прайса в фильме.

Слоун также отметил, что поклонники Call of Duty активно поддерживают его кандидатуру, и он очень ценит такую реакцию. По его словам, студии обычно самостоятельно определяют круг претендентов на подобные роли, однако он уверен, что мог бы стать серьёзным преимуществом для будущей картины.

Вопрос о возвращении Слоуна осложняется событиями Call of Duty: Modern Warfare 4. Если фильм окажется частью игровой канонической истории, его события придётся разместить до четвёртой части, поскольку в финале игры капитан Прайс погибает. Впрочем, экранизация вполне может рассказать самостоятельную историю или сосредоточиться на других персонажах.

Премьера фильма Call of Duty запланирована на 2028 год. Более подробная информация о кастинге, вероятно, появится в следующем году, когда начнётся подготовка к съёмкам.