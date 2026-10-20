Кампания Modern Warfare 4 показала лучший старт в серии со времен Black Ops, набрав 92% положительных отзывов в Steam

Серия Call of Duty, похоже, начинает возвращать доверие аудитории. Шутер Call of Duty: Modern Warfare 4 продемонстрировал впечатляющий старт в Steam по программе раннего доступа. Проект зафиксировал один из самых высоких уровней одобрения среди игроков со времен релиза оригинальной Black Ops 2010 года, что стало отличным сигналом для студии Infinity Ward.

Согласно актуальным данным, доля положительных отзывов на платформе Valve достигла 92% на основе более чем четырех тысяч рецензий. Однако с окончательными выводами стоит подождать. Текущие оценки отражают исключительно качество одиночной кампании, которая открылась раньше для владельцев цифровых предзаказов. Мультиплеер и режим DMZ станут доступны только в день полноценного релиза.

Сюжетная кампания привлекла внимание игроков сильным сеттингом: история разворачивается вокруг масштабного военного конфликта на Корейском полуострове, где южнокорейские солдаты борются за выживание в условиях масштабного вторжения. Параллельно капитан Прайс ведет собственную войну вне рамок официальных структур, в которых служил прежде. Атмосфера и масштаб кинематографических миссий стали ключевыми драйверами столь мощного старта.

Полноценный запуск Modern Warfare 4 состоится на 23 октября 2026 года. Нынешний успех пока не делает новинку самой высокооцененной в истории франшизы, так как классические части вроде Modern Warfare 2 (2009) все еще лидируют за счет многолетней выборки. Сможет ли игра удержать планку, станет понятно только после открытия мультиплеерных серверов.