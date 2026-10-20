Мадс Миккельсен согласился на роль злодея в Call of Duty Modern Warfare 4 из-за ультиматума собственного сына

Датский актер Мадс Миккельсен никогда не причислял себя к сообществу геймеров и крайне далек от современной игровой индустрии, однако именно он исполнил роль ключевого антагониста в военном шутере Call of Duty Modern Warfare 4. Как выяснилось во время интервью для портала Radio Times Gaming, голливудская звезда согласилась на участие в проекте студии Infinity Ward вовсе не из-за давней страсти к интерактивным боевикам, а под серьезным давлением внутри собственной семьи.

По словам артиста, представители издательства Activision связались с его агентами и сделали официальное предложение присоединиться к актерскому составу. Долгих раздумий у Миккельсена не возникло, поскольку решающее слово сказал его сын, оказавшийся давним и преданным фанатом франшизы.

Колебаний с моей стороны практически не было, потому что это любимая игра моего сына. Он бы попросту убил меня, если бы я отказался.

- Мадс Миккельсен, актер

Вскоре после первого контакта авторы проекта провели для артиста презентацию и продемонстрировали предварительные визуальные материалы. Миккельсен охарактеризовал увиденное как очевидный выбор, оценив кинематографичный размах и детализацию будущей игры. При этом сам датчанин подчеркнул, что его личный игровой опыт остался в далеком прошлом, когда он проводил время за аркадной классикой вроде Pac-Man и Space Invaders.

Съемки захвата движений преподнесли голливудскому ветерану немало сюрпризов. Привыкший к классической актерской школе Миккельсен попытался вложить максимум физической энергии в трюковые сцены и принялся активно прыгать по павильону. Технические специалисты площадки быстро охладили пыл звезды, попросив артиста стоять неподвижно, поскольку хаотичные перемещения по студии не считывались датчиками и лишь мешали камерам на шлеме фиксировать мимику лица.

Комментируя свое очередное амплуа злодея, Миккельсен отметил, что всегда стремится наделить отрицательных персонажей человеческими чертами, понятными зрителю. По его убеждению, в любом реальном или вымышленном конфликте злодей для одной стороны неизбежно является героем для другой, поэтому противник отряда ОТГ-141 получил сложную внутреннюю логику вместо банального безумия.

Исполнитель роли Капитана Прайса актер Бэрри Слоун высоко отозвался о совместной работе с датчанином. Британец сравнил Миккельсена с искусным игроком в покер, способным передавать колоссальное напряжение одним лишь взглядом и мимическими нюансами.