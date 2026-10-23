Modern Warfare 4: в DMZ разрешили отбирать башни БПЛА у противника - но игроки недовольны очередью отрядов в FFA

Call of Duty: Modern Warfare 4 вышла после необычного запуска: на прошлой неделе стал доступен ранний доступ к кампании, а в начале этой недели открылся режим DMZ. В нём 20 отрядов высаживаются на огромную карту и играют в опасную версию Supermarket Sweep.

С момента запуска DMZ игроки жаловались на одну особенность: башни БПЛА можно было захватывать и расширять в течение матча. Это создавало огромные закрытые зоны для тех, кто не хотел быть замеченным, и вызывало ажиотаж вокруг башен. Некоторые называли такое положение вещей «ошибкой и настолько угнетающим, что ничего нельзя сделать».

Infinity Ward исправила это в небольшом обновлении: «В демилитаризованной зоне игроки теперь могут отбирать башни БПЛА у противника». Новостной аккаунт ModernWarzone назвал изменение «крайне необходимым» и похвалил скорость реакции разработчиков.

Однако радость омрачило другое изменение: группы из четырёх игроков теперь могут объединяться в очередь для сражений «каждый сам за себя». Теоретически это позволяет отрядам действовать против всех остальных на полях сражений FFA, и большинство комментариев к обновлению consisted из жалоб на это нововведение.