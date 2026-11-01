На Switch 2 в Call of Duty: Modern Warfare 4 обнаружили критическую задержку ввода

Версия Call of Duty: Modern Warfare 4 для Nintendo Switch 2 страдает от серьёзной задержки ввода, из-за которой игроки оказываются в заведомо невыгодном положении в сетевых матчах. Согласно тестам Digital Foundry, время отклика консоли может быть более чем вдвое выше, чем у PlayStation 5.

В многопользовательском режиме Modern Warfare 4 на Switch 2 стремится поддерживать 60 кадров в секунду и большую часть времени справляется с этой задачей. Однако даже при стабильной частоте кадров управление ощущается менее отзывчивым. В частности, Digital Foundry зафиксировала задержку ввода в 81 мс при подключении консоли к телевизору и 100 мс в портативном режиме. Для сравнения, на PS5 этот показатель составляет всего 49,1 мс.

В портативном режиме ситуация ещё хуже: задержка колеблется от 83 до 125 мс. Digital Foundry назвала подобные значения серьёзно ухудшающими игровой процесс. В соревновательных матчах, где важна скорость реакции, такая разница может напрямую влиять на исход перестрелок. Поэтому владельцы Switch 2 оказываются в менее выгодном положении по сравнению с игроками на других платформах.

При этом производительность версии для консоли Nintendo не во всём вызывает нарекания. Поддержка технологии VRR помогает сглаживать просадки частоты кадров на совместимых экранах, хотя в портативном режиме добиться такой же стабильности сложнее.

Одиночная кампания работает при 30 кадрах в секунду. Разработчикам пришлось пойти на заметные графические компромиссы: текстуры менее детализированы, а лица персонажей выглядят упрощёнными. Тем не менее в док-режиме игра поддерживает разрешение 4K и обеспечивает достаточно плавный игровой процесс.

Выход Call of Duty на консоли Nintendo стал возможен благодаря приобретению Activision Blizzard компанией Microsoft. Ещё в декабре 2022 года Фил Спенсер, занимавший тогда пост главы Xbox, объявил о десятилетнем обязательстве выпускать игры серии на платформах Nintendo. Теперь, спустя годы после последней части Call of Duty на консоли компании, франшиза наконец вернулась.