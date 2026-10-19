Nintendo активно содействует продвижению Call of Duty: MW4 ради привлечения взрослой аудитории на Switch 2

Директор по маркетингу Activision Тайлер Бал в интервью изданию The Game Business подробно рассказал о возобновлении стратегического партнерства с японским платформодержателем. По его словам, руководство Nintendo выложилось на полную при подготовке к релизу Call of Duty: Modern Warfare 4 для Nintendo Switch 2. В настоящий момент обе корпорации ведут масштабную совместную маркетинговую кампанию.
Главная цель столь глубокой интеграции со стороны Nintendo — качественное расширение пользовательской базы. Японский гигант рассчитывает, что появление Modern Warfare 4 поможет привлечь к Nintendo Switch 2 более взрослую аудиторию и хардкорных геймеров, которые пропустили первое поколение консоли. Возможность запускать высокобюджетный сетевой шутер в портативном режиме и с высоким качеством графики рассматривается обеими компаниями как мощный фактор для расширения фанатской базы и главный драйвер будущих продаж платформы.
Полноценный релиз Modern Warfare 4 на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 намечен на 23 октября 2026 года.
без ачивок они никого не привлекут, это база любого хардкорного геймера и узколобым узкоглазым давно нужно было это понять уже, на xbox 360 с 2005 года Welcome
Взаимовыгодное сотрудничество. Тем более не только для них. Но и для той же Нвидиа дабы показать на то способны её SoC в таких сегментах как кастомные чипы.
Она идёт там в 25 фпс с просадками. Кого они этим привлекать собрались? Взрослые дяди на ПК проходят с кайфом в 240 фпс 😂
Прайса лювють? Как поймають первым делом на кол!