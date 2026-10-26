Общая выручка франшизы Call of Duty превысила 40 миллиардов долларов после выхода Modern Warfare 4

Совокупная выручка франшизы Call of Duty за всё время её существования превысила 40 миллиардов долларов. Это произошло после выхода 23-й основной части серии — Call of Duty: Modern Warfare 4, релиз которой состоялся в минувшую пятницу.

Генеральный директор Xbox Аша Шарма сообщила об этом в своём аккаунте в соцсети X, опубликовав изображение с высокими оценками критиков для Modern Warfare 4. Она добавила:

Одна из самых высокооценённых игр в 24-летней истории Call of Duty, а общая выручка франшизы достигла 40 миллиардов долларов. Потрясающее достижение! Поздравляю команду Activision. А игрокам — спасибо, что вы с нами.

Для сравнения: одна только Grand Theft Auto 5 за последние 13 лет принесла более 10 миллиардов долларов, а ожидаемая GTA 6, по прогнозам, может собрать 5,2 миллиарда долларов всего за первую неделю продаж.