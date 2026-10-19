Один из игроков уже прошёл кампанию Call of Duty: Modern Warfare 4 на максимальной сложности без единой смерти

Один из игроков Call of Duty: Modern Warfare 4 сумел завершить кампанию на сложности YOLO, где любая смерть отправляет пользователя в самое начало игры. Для успешного прохождения ему пришлось потратить около 20 часов, прячась за укрытиями и используя искусственный интеллект союзников.

Режим YOLO открывается после первого прохождения кампании на любой сложности. В нём действует реалистичный урон, а погибнуть можно даже от одного попадания. Никаких контрольных точек и возможности продолжить с последнего сохранения: одна ошибка — и всё приходится начинать заново.

Пользователь Reddit под ником Lost-Equivalent2352 рассказал, что основой его стратегии стало терпение. Вместо того чтобы вступать в открытые перестрелки, он оставался за стеной по несколько минут, позволяя союзникам под управлением ИИ самостоятельно расправляться с противниками. С оставшимися врагами он разбирался с помощью светошумовых и осколочных гранат, стараясь свести риск смертельного попадания к минимуму.

Одним из самых сложных испытаний стала миссия «Отступление» (Retreat), действие которой разворачивается ночью во время падения Хаджина. Игрокам предстоит прикрывать тактическое отступление южнокорейских войск на фоне масштабного вторжения. Вокруг идёт бой, а гражданские пытаются укрыться от обстрела. Любой случайный выстрел по союзнику или мирному жителю засчитывается как смерть, поэтому использовать гранаты в этой миссии нельзя. Сам игрок назвал успешное прохождение этого эпизода чистой удачей.

Ещё одним серьёзным испытанием стала схватка капитана Прайса против двух бывших союзников. Кроме того, автор прохождения считает, что завершить YOLO на геймпаде практически невозможно: для выживания приходится держать дистанцию, точно контролировать отдачу и быстро реагировать на противников. По его мнению, мышь обеспечивает необходимую точность.

На три попытки у игрока ушло в общей сложности около 40 часов, прежде чем он наконец добился успеха. Наградой за это испытание стала внутриигровая визитная карточка (Calling Card).