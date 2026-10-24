Первые оценки Modern Warfare 4: критики хвалят мрачную кампанию и обновленный режим DMZ

После нескольких лет стагнации и волны критики в адрес франшизы Call of Duty, новая часть серии смогла переломить негативный тренд. Профильная пресса опубликовала первые обзоры шутера Modern Warfare 4, и оценки профильных медиа указывают на полноценное возвращение франшизы к истокам. На агрегаторе Metacritic проект удерживает солидные 84 балла из 100.

Рецензенты единогласно называют главным достоинством игры её одиночную кампанию. По мнению критиков и первых игроков, это лучший сюжетный режим в серии за многие годы. Авторов хвалят за глубокую, взрослую и эмоциональную историю, которая раскрывает культовых персонажей франшизы с совершенно новой, более мрачной стороны. Визуальная составляющая шутера также удостоилась высочайших похвал.

Вторым сильным элементом Modern Warfare 4 стал обновленный режим DMZ, традиционно пользующийся высокой популярностью у фанатов. Журналисты отмечают, что разработчикам удалось соблюсти идеальный баланс между увлекательным геймплеем и контролируемым хаосом, благодаря чему режим способен удерживать интерес пользователей на протяжении десятков часов.

Оценки игровых изданий:

Destructoid — 9/10

DayOne — 9/10

Game Informer — 8.5/10

IGN — 8/10

GameSpot — 8/10

The Guardian — 8/10

Gamingbolt — 8/10

Единственным аспектом, который, по мнению критиков, еще нуждается в доработке, стал классический мультиплеер. Сетевые сражения в Modern Warfare 4 ощущаются заметно медленнее и размереннее по сравнению с динамичной Black Ops 7, к чему игрокам придется привыкать заново. Местами сетевой режим может казаться мрачноватым и блеклым, но у него солидный фундамент, а мелкие шероховатости могут быть легко устранены ближайшими обновлениями.