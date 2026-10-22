Под капотом IW Engine: Digital Foundry раскрыла графические секреты Call of Duty: Modern Warfare 4

Редакция Digital Foundry посетила польский научно-исследовательский центр студии Infinity Ward, где журналистам устроили детальную демонстрацию новейших графических и инженерных достижений обновленного движка IW Engine в Call of Duty: Modern Warfare 4. Главными темами масштабного разбора стали объемные эффекты дыма, динамическая симуляция погоды и усовершенствованный пайплайн материалов. Однако самым ярким событием визита стала закрытая демонстрация полноценной трассировки путей (Path Tracing), которая используется разработчиками как внутренний эталон и пока не доступна обычным игрокам.

Эксперты напрямую сопоставили экспериментальный Path Tracing со стандартной растровой графикой и привычным гибридным рейтрейсингом. Подобный тест наглядно иллюстрирует, в каком направлении развивается движок Infinity Ward в плане симуляции глобального освещения. Разработчики подчеркнули, что сборка с трассировкой путей служит в первую очередь ориентиром для художников, и добавлять ее в публичные версии игры на текущем этапе не планируется. При этом ПК-версия шутера уже на старте предлагает продвинутый рейтрейсинг для всех режимов, а также поддержку умного масштабирования NVIDIA DLSS 4.5 с реконструкцией лучей.

В числе ключевых архитектурных изменений движка выделяются воксельные эффекты задымления и тумана, реализованные с помощью алгоритма Ray Marching. Журналисты детально показали процесс интеграции этих объемных эффектов, а также оценили обновленный конвейер обработки материалов (Material Pipeline), значительно повысивший реализм текстур.

Помимо визуальных улучшений, в фокус анализа Digital Foundry попал ряд оптимизационных решений. В их числе: воксельные объемы, динамические погодные системы, новый пайплайн материалов, а также технологии снижения нагрузки на GPU — Variable Rate Shading (VRS) и рендеринг через буфер видимости (Visibility Buffer Rendering).

Новый технический отчет DF детально объясняет, почему Modern Warfare 4 позиционируется как самый значимый технологический скачок внутри франшизы за последние годы. Представленный набор инструментов не просто улучшает текущую картинку, но и закладывает мощный фундамент, который определит вектор развития Call of Duty на целое поколение вперед. Появится ли экспериментальный режим трассировки путей в будущих обновлениях, разработчики на данный момент не сообщают.

Напомним, что обладатели цифровых предзаказов уже получили ранний доступ к одиночной кампании, а полноценный запуск серверов мультиплеера стартует уже завтра.