Проблема гигантских патчей Call of Duty добралась до Nintendo Switch 2: размер Modern Warfare 4 увеличился до 91,3 ГБ

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 4 на Nintendo Switch 2 принес на платформу не только передовой игровой процесс, но и главную проблему серии — дефицит памяти. Игроки, привыкшие к огромным обновлениям на ПК и домашних консолях, теперь вынуждены мириться с этим и на портативном устройстве.

Очередное обновление потребовало от владельцев консоли сразу 39 ГБ свободного места. После его установки финальный вес шутера на SSD достиг внушительных 91,3 ГБ, что составляет весомую часть от общего объема встроенного накопителя системы.

Ситуацию осложняет то, что патчи для проектов франшизы традиционно выходят практически каждую неделю. Подобный график апдейтов означает, что свободное пространство на накопителе портативного устройства будет сокращаться стремительно.

Если разработчики из Activision не изменят подход к компрессии данных, в ближайшем будущем Modern Warfare 4 рискует стать одной из самых тяжеловесных игр в библиотеке консоли. Владельцам платформы придется тщательно подходить к распределению доступного места.