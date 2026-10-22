Разработчики Modern Warfare 4 празднуют успех в Steam и запускают режим DMZ на новой карте

Стартовала следующая фаза развертывания Call of Duty: Modern Warfare 4. После успешного запуска сюжетной кампании издательство Activision и главные разработчики из студии Infinity Ward объявили о старте раннего доступа к обновленному режиму DMZ — игроки отправляются в зону «Хаджин» (Hajin).

В официальном обращении авторы шутера поблагодарили игровое сообщество за высокие оценки и активный интерес к сюжетному блоку. Отдельно команда выделила ПК-аудиторию на платформе Steam, где на первых порах был зафиксирован особенно высокий наплыв пользователей. Точные данные о продажах и пиковом онлайне издатель раскрывать не стал, но отметил, что вовлеченность аудитории превзошла ожидания.

Главным событием этого этапа стал запуск DMZ Early Access. Фокус внимания смещается на сетевые баталии: пользователей отправляют в совершенно новый район боевых действий — Хаджин.

На данный момент короткий анонс не раскрывает всех деталей геймплея, возможных ограничений раннего доступа или полного списка контента, который будет доступен на старте. Однако команда разработки заверила, что это лишь начало, и пообещала поделиться подробностями и свежими новостями в ближайшее время.