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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.3 254 оценки

Разработчики Modern Warfare 4 празднуют успех в Steam и запускают режим DMZ на новой карте

Gruz_ Gruz_

Стартовала следующая фаза развертывания Call of Duty: Modern Warfare 4. После успешного запуска сюжетной кампании издательство Activision и главные разработчики из студии Infinity Ward объявили о старте раннего доступа к обновленному режиму DMZ — игроки отправляются в зону «Хаджин» (Hajin).

В официальном обращении авторы шутера поблагодарили игровое сообщество за высокие оценки и активный интерес к сюжетному блоку. Отдельно команда выделила ПК-аудиторию на платформе Steam, где на первых порах был зафиксирован особенно высокий наплыв пользователей. Точные данные о продажах и пиковом онлайне издатель раскрывать не стал, но отметил, что вовлеченность аудитории превзошла ожидания.

Главным событием этого этапа стал запуск DMZ Early Access. Фокус внимания смещается на сетевые баталии: пользователей отправляют в совершенно новый район боевых действий — Хаджин.

На данный момент короткий анонс не раскрывает всех деталей геймплея, возможных ограничений раннего доступа или полного списка контента, который будет доступен на старте. Однако команда разработки заверила, что это лишь начало, и пообещала поделиться подробностями и свежими новостями в ближайшее время.

13
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Gryxa

50к пик онлайн в стиме... вот это успех для франшизы за 7млрд доллиров (вроде за такую сумму купили ради калды).

вардог со своими 700к нервно курит в сторонке)

9
James16rus

Сюжет конечно ппц какой предсказуемый, особенно геймплей за вождя очевидно что его сестра предаст сразу же.

2