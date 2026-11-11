Серия Call of Duty возглавила необычный рейтинг - во время игры чаще всего ломают домашние вещи

Компания Compare the Market провела исследование случайных повреждений домашнего имущества во время видеоигр и выяснила, какие проекты чаще всего фигурируют в подобных происшествиях. Неожиданным лидером оказалась Call of Duty: на неё пришлось 30% инцидентов среди опрошенных, сообщивших о порче вещей во время игровых сессий.

Второе место заняла Fortnite с результатом 24%, совсем немного уступила ей Super Mario Kart — 23%. Замыкает первую четвёрку FIFA и EA Sports FC, на которые приходится 22% случаев. В десятку также попали Minecraft, Roblox, Grand Theft Auto и The Last of Us.

Последствия игровых баталий обходятся недёшево. В среднем участники исследования тратили почти 170 долларов на ремонт или замену испорченных вещей. При этом 44% пострадавших потратили от 100 до 300 долларов, ещё 22% уложились в сумму от 51 до 100 долларов. Чаще всего страдали игровые устройства и другая электроника — на них пришлось 39% происшествий. Телевизоры и стереосистемы фигурировали в 26% случаев.

Исследование также выявило различия между мужчинами и женщинами. Среди мужчин лидирует Call of Duty: с серией связано 36% зарегистрированных инцидентов. У женщин первое место разделили Fortnite и Super Mario Kart — по 24%. FIFA и EA Sports FC заметно чаще фигурировали в мужской статистике: 30% против 15%. А вот Minecraft, напротив, чаще упоминалась женщинами — 23% против 16% среди мужчин.

Разумеется, статистика не доказывает, что именно игры становятся причиной повреждений: речь идёт о совпадении игровых сессий с бытовыми происшествиями. Однако результаты показывают, что увлечение видеоиграми иногда обходится дороже стоимости самого развлечения.