Стал легендой дважды: фанаты Call of Duty восхищены тем, как Капитан Прайс покорил игроков в двух разных версиях

После выхода сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 4 игровое сообщество обратило пристальное внимание на эволюцию ключевого символа франшизы — капитана Джона Прайса. Фанаты и профильные медиа активно обсуждают феноменальный успех персонажа, отмечая, что Прайс умудрился стать безоговорочно культовой фигурой сразу в двух разных поколениях серии.

Перезапуск культовых героев всегда сопряжён с огромным риском: аудитория часто с трудом принимает новых актёров и переписанные характеры. Однако случай с капитаном Прайсом называют редчайшим исключением из правил, где ребут сработал на все 100%.



Игроки обращают внимание на то, что перед ними два заметно отличающихся героя:

Классический Прайс (Билли Мюррей): Харизматичный, суровый и закалённый командир старой закалки, олицетворявший непреклонную волю оригинальной трилогии 2000-х. Именно его глуховатый тембр, панама и сигара сформировали золотую эпоху Call of Duty.

Прайс из перезапуска (Барри Слоун): Более глубокий, многослойный и приземлённый тактик, разрывающийся между долгом, грязной моралью современных локальных конфликтов и искренней отеческой заботой об оперативной группе 141.

В фанатских дискуссиях отмечают, что именно финал арки в Modern Warfare 4 окончательно закрепил за Прайсом в исполнении Барри Слоуна статус абсолютной легенды:

Просто безумие осознавать, что после Modern Warfare 4 капитан Прайс стал легендой в ОБЕИХ своих версиях. Это абсолютно разные характеры, сыгранные разными актёрами, но Барри Слоун доказал: его Прайс настолько же культовый и монументальный, как и оригинальный образ от Билли Мюррея. Поистине уникальный случай в индустрии, когда один и тот же персонаж стал безоговорочной иконой дважды, а перезапуск сработал идеально

Сообщество сходится во мнении: Слоуну удалось не просто бережно обойтись с чужим наследием и избежать слепого подражания, а вдохнуть в ветерана SAS новую жизнь, подарив современным игрокам своего собственного, неповторимого капитана.