В Call of Duty: Modern Warfare 4 нашли секретный 3D-принтер - с него можно получить новое оружие прямо посреди матча

Внимательные игроки обнаружили на одной из сетевых карт Call of Duty: Modern Warfare 4 необычную пасхалку для шутера. В оружейной комнате на карте «Кашетт» установлен работающий 3D-принтер, способный создавать полноценное огнестрельное оружие, которое можно подобрать и использовать в текущем матче.

На скрытую механику обратил внимание пользователь Reddit под ником muggs1213. Большинство игроков пробегают мимо лабораторного оборудования во время динамичных стычек, однако если задержаться в помещении на несколько секунд и вскрыть отсек аппарата, устройство завершит печать и сбросит случайный готовый ствол с уже установленным набором модулей.

Список распечатываемого вооружения оказался на удивление разнообразным. Игроки выяснили, что там можно получить как футуристические новинки, так и историческую классику:

советский пистолет-пулемет ППШ;

обрез винтовки Мосина;

тяжелый роторный пулемет KG-7 Vulcan;

боевая винтовка Cronen Squall;

северокорейский пулемет Type 73;

модели Sang Breach, Axion Reaver и Oris 8.6.

В сообществе предполагают, что рабочий принтер задуман как прямая отсылка к режиму DMZ, где механика создания снаряжения из чертежей занимает важное место. Кроме того, датамайнеры подтвердили наличие в клиенте игры специального камуфляжа с текстурой напечатанного пластика, который может быть связан с выполнением скрытых условий на этой локации.