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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.5 336 оценок

В Call of Duty: Modern Warfare 4 нашли секретный 3D-принтер - с него можно получить новое оружие прямо посреди матча

Gutsz Gutsz

Внимательные игроки обнаружили на одной из сетевых карт Call of Duty: Modern Warfare 4 необычную пасхалку для шутера. В оружейной комнате на карте «Кашетт» установлен работающий 3D-принтер, способный создавать полноценное огнестрельное оружие, которое можно подобрать и использовать в текущем матче.

На скрытую механику обратил внимание пользователь Reddit под ником muggs1213. Большинство игроков пробегают мимо лабораторного оборудования во время динамичных стычек, однако если задержаться в помещении на несколько секунд и вскрыть отсек аппарата, устройство завершит печать и сбросит случайный готовый ствол с уже установленным набором модулей.

Список распечатываемого вооружения оказался на удивление разнообразным. Игроки выяснили, что там можно получить как футуристические новинки, так и историческую классику:

  • советский пистолет-пулемет ППШ;
  • обрез винтовки Мосина;
  • тяжелый роторный пулемет KG-7 Vulcan;
  • боевая винтовка Cronen Squall;
  • северокорейский пулемет Type 73;
  • модели Sang Breach, Axion Reaver и Oris 8.6.
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В сообществе предполагают, что рабочий принтер задуман как прямая отсылка к режиму DMZ, где механика создания снаряжения из чертежей занимает важное место. Кроме того, датамайнеры подтвердили наличие в клиенте игры специального камуфляжа с текстурой напечатанного пластика, который может быть связан с выполнением скрытых условий на этой локации.

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