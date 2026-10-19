В Call of Duty: Modern Warfare 4 отдали дань уважения покойному соавтору франшизы Винсу Зампелле

В титрах недавно вышедшего шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 появился отдельный экран с упоминанием геймдизайнера Винса Зампеллы. На это обратил внимание игровой журналист и ведущий Джефф Кили на своей странице в соцсети X. Разработчики добавили в финальные титры лаконичную надпись: «В память о Винсе Зампелле» .

Винс Зампелла трагически погиб в возрасте 55 лет в декабре прошлого года в результате автомобильной катастрофы в Калифорнии. Американский разработчик признан одной из самых влиятельных фигур в индустрии шутеров от первого лица. Он стоял у истоков франшизы Call of Duty и в 2002 году выступил сооснователем студии Infinity Ward.

Несмотря на то, что в 2010 году Зампелла и его партнер Джейсон Уэст со скандалом и последующими судебными разбирательствами были уволены из Activision после релиза оригинальной Modern Warfare 2, издатель и текущие команды разработки решили почтить память геймдизайнера в новой части.

После ухода из Infinity Ward Зампелла основал студию Respawn Entertainment под крылом Electronic Arts, где руководил созданием таких хитов, как дилогия Titanfall, королевская битва Apex Legends и серия приключенческих экшенов Star Wars Jedi. На момент гибели Зампелла также возглавлял внутренние студии EA и курировал перезапуск франшизы Battlefield, последней для него частью которой стала Battlefield 6.