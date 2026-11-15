Разработчики Call of Duty заявили о растущей угрозе со стороны читов, использующих искусственный интеллект. Поскольку такие инструменты работают вне самой игры, традиционным античит-системам становится всё сложнее их выявлять. Команда разработчиков сообщает, что адаптирует свои методы обнаружения для борьбы с этими новыми угрозами.

В публикации в социальной сети X официальный аккаунт Call of Duty предупредил, что создатели читов всё чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта для разработки инструментов, дающих игрокам несправедливое преимущество. Эта проблема затрагивает не только Call of Duty — подобные методы мошенничества появляются и в других играх по всей индустрии.

В отличие от обычных читов, которые взаимодействуют непосредственно с файлами или процессами игры, некоторые инструменты на базе ИИ могут функционировать извне. Из-за этого традиционному античит-программному обеспечению гораздо сложнее их обнаружить с помощью стандартных методов проверки.

В заявлении также говорится о том, как разработчики планируют противостоять этим угрозам. «Мы уже отмечали ранее, что наши системы постоянно адаптируются», — сказано в официальном сообщении.

По словам разработчиков, их подход включает анализ поведения, которое вызывают подобные читы во время игрового процесса. Кроме того, команда работает над созданием систем, призванных предотвращать использование читов и одновременно повышать эффективность выявления подозрительной активности.

В заявлении не упоминаются конкретные инструменты на базе ИИ и не приводятся данные о том, насколько широко они распространились в Call of Duty.