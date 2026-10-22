В DMZ-режиме Call of Duty: Modern Warfare 4 еще до полноценного релиза нашли сломанный перк, который позволяет "оживать"

Игроки раннего доступа к обновленному экстракшен-режиму DMZ в Call of Duty: Modern Warfare 4 столкнулись с серьезной проблемой баланса. Спустя сутки после запуска серверов игроки обратили внимание на способность оперативника, которую в сообществе уже назвали «сломанной». Перк банально позволяет воскрешать персонажа после окончательной смерти и это вряд ли можно назвать честным подходом к балансу.

Навык получил название «Опоссум». В отличие от привычных наборов самореанимации, которые работают исключительно во время нокдауна, новый перк срабатывает, когда боец уже полностью ликвидирован и лежит на земле в виде обычного трупа, с которого можно собирать лут. Один раз за матч способность позволяет буквально «восстать из мертвых», перейти в стадию последнего шанса и восстановить запас здоровья до максимума. При этом открыть пассивное умение можно всего за несколько матчей, продвигаясь по ветке навыков «Воитель».

В социальных сетях уже разошелся показательный ролик игрока под ником xFleXy_: стример полностью добил противника, повернулся спиной для перестрелки с другими целями, но спустя несколько секунд получил смертельную очередь в спину от «мертвеца», внезапно вставшего на ноги.

Популярный контент-мейкер JGOD в своем анализе предположил, что студия Infinity Ward изначально закладывала в перк иную логику. По его мнению, игрок должен был терпеливо лежать, пока вражеский сквад обчистит инвентарь и уйдет, после чего тихо ожить и эвакуироваться, сохранив прокачанного персонажа. Однако на практике способность стала использоваться как инструмент внезапной и нечестной мести прямо во время боя.

В сообществе спорят о методах балансировки перка, сравнивая его с навыком «Некромант» из Hunt: Showdown, где тела можно поджигать для предотвращения воскрешения. Игроки призывают разработчиков срочно ослабить «Опоссума» к глобальному релизу шутера — например, добавить громкий предупреждающий звуковой эффект при начале подъема или установить жесткий таймер задержки перед воскрешением.