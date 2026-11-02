В мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare начали маркировать "нереалистичные" режимы

В рамках хэллоуинского обновления компания Activision добавила в мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 4 два режима — Infected («Заражение») и Possession («Одержимость»). Последний привлек особое внимание сообщества из-за необычного предупреждения, демонстрируемого перед началом матча. Игра официально сообщает, что режим содержит «контент, не соответствующий реалистичному стилю Milsim» (Non-Milsim Content).

Суть Possession завязана на мистической механике: после убийства врага игрок мгновенно «вселяется» в его тело, перенимая комплект экипировки и позицию на карте, что создает хаотичный и непредсказуемый геймплей. По мнению профильной прессы, введением плашки Non-Milsim издатель пытается сгладить углы в давнем конфликте с хардкорной аудиторией. Ранее франшизу жестко критиковали за засилье мультяшных и неуместных скинов (включая кроссоверы в Warzone), которые рушили милитари-атмосферу.

Среди самих игроков на площадках Reddit и X (бывший Twitter) мнения разделились на два полярных лагеря. Сторонники реализма восприняли новость позитивно. По их мнению, это отличный маркер, который в будущем позволит фильтровать казуальный «цирк» от аутентичного военного опыта.

Казуальная аудитория отнеслась к нововведению с юмором и долей скепсиса. На Reddit плашку в шутку окрестили «триггер-варнингом для тактических хардкорщиков и ларперов». Игроки отмечают комичность ситуации: «Они буквально добавили предупреждение: осторожно, здесь разрешено веселье», — шутят в комментариях. Другие недоумевают, почему классический зомби-режим Infected, где выжившие отбиваются от растущей толпы зараженных, подобного предупреждения не получил. Вероятно, разработчики посчитали, что механика «Заражения» воспринимается сообществом более традиционно и не содержит столь радикальных сверхъестественных элементов, как мгновенная смена тел в Possession.

Пока неясно, планируют ли разработчики маркировать подобным образом будущие косметические наборы в магазине, но первый шаг к сегментации аудитории уже сделан.