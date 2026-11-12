Во втором сезоне Modern Warfare 4 появятся рейтинговые матчи и обновленный режим Hijack

Студия Infinity Ward анонсировала ряд изменений и новый контент, которые появятся в Call of Duty: Modern Warfare 4 с выходом второго сезона. Главным нововведением станет добавление рейтингового режима (Ranked) как для стандартного мультиплеера, так и для королевской битвы Warzone. В свежем отчете разработчики подтвердили, что создают этот соревновательный формат в сотрудничестве со студиями Treyarch и Raven Software, отметив, что с нетерпением ждут возможности представить его игрокам.

Не останется без внимания и режим Hijack — для него выйдет обновление, призванное сократить число ничейных результатов. В ответ на критику игроков студия рассматривает запуск дополнительного времени (овертайма) либо внедрение новой механики, которая позволит однозначно определять сильнейшую команду.

Когда именно стартует второй сезон Modern Warfare 4, разработчики пока не уточняют. В Infinity Ward также воздерживаются от комментариев насчет правил, ранговой сетки и наград в режиме Ranked — все подробности раскроют ближе к выходу патча.