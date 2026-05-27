Амбиции против реальности: Sledgehammer Games планировала целую трилогию Call of Duty: Vanguard

Появилась любопытная информация о закулисье разработки одной из самых спорных частей франшизы. Как сообщает инсайдер, студия Sledgehammer Games изначально планировала превратить Vanguard в полноценную подсерию и выпустить ещё как минимум две части Vanguard 2 и Vanguard 3.
Почему планы изменились:
- Холодный прием: Оригинальная Call of Duty: Vanguard (2021) столкнулась с жесткой критикой как от профильной прессы, так и от ветеранов серии. Игроки жаловались на исторические несоответствия, странный дизайн карт и общую «вторичность» на фоне Modern Warfare.
- Слабые продажи: Activision официально признавала, что проект не оправдал ожиданий издателя. Продажи оказались ниже прогнозируемых, что для такой огромной франшизы стало сигналом к немедленным изменениям.
- Смена курса: Из-за плохих отзывов и низкого интереса аудитории к сеттингу Второй мировой в исполнении SHG, планы на сиквелы были поспешно свернуты. Студию перебросили на другие задачи (включая работу над Modern Warfare III).
Идея сделать персонажей Vanguard новыми иконами серии в духе Прайса или Соупа разбилась о суровую реальность рыночных показателей.
Эх, а ведь когда-то Call of Duty была про войну, а не про клоунаду. World at War до сих пор на голову выше этого мусора по атмосфере. Хорошо, что реальность дала по шапке амбициям Sledgehammer. Пусть теперь сидят на подхвате и не заикаются про свои трилогии.
если б сделали нормальную, то можно было бы и трилогию, но при условии что они все были б нормальными
Поиграл недавно, пара скриншотов привлекли внимание приятным графоном, и в целом ничë так стрелялка, бредовая игрулька про отряд на войнушке с постановой, не хуже ww2, не лучше world at war. И женщина красной армии норм.
Хз, чего так ущемлëнные потрескались, типичный кал, раз в 5 лет можно сыграть.
Мои любимые Колды про Вторую Мировую: CoD 1 и 2
Прицелы очень удивили, как и некоторое оружие