Амбиции против реальности: Sledgehammer Games планировала целую трилогию Call of Duty: Vanguard

Появилась любопытная информация о закулисье разработки одной из самых спорных частей франшизы. Как сообщает инсайдер, студия Sledgehammer Games изначально планировала превратить Vanguard в полноценную подсерию и выпустить ещё как минимум две части Vanguard 2 и Vanguard 3.

Почему планы изменились:

Холодный прием: Оригинальная Call of Duty: Vanguard (2021) столкнулась с жесткой критикой как от профильной прессы, так и от ветеранов серии. Игроки жаловались на исторические несоответствия, странный дизайн карт и общую «вторичность» на фоне Modern Warfare.

Слабые продажи: Activision официально признавала, что проект не оправдал ожиданий издателя. Продажи оказались ниже прогнозируемых, что для такой огромной франшизы стало сигналом к немедленным изменениям.

Смена курса: Из-за плохих отзывов и низкого интереса аудитории к сеттингу Второй мировой в исполнении SHG, планы на сиквелы были поспешно свернуты. Студию перебросили на другие задачи (включая работу над Modern Warfare III).

Идея сделать персонажей Vanguard новыми иконами серии в духе Прайса или Соупа разбилась о суровую реальность рыночных показателей.