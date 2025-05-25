h00dbyair взломал Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare

Недавно стало известно о том, что пользователю h00dbyair удалось взломать Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 года, которая оставалась невзломанной многие годы:

Сегодня h00dbyair порадовал пиратов сразу двумя новыми, не менее интересными взломами: на этот раз он выпустил взломы для Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, которые тоже были привязаны к онлайну.

Во взломанный версии Vanguard доступна сюжетная компания, режим зомби и мультиплеер (скорее всего по LAN). В Modern Warfare h00dbyair взломал сюжетную компанию - мультиплеер в данной игре уже был взломан ранее другими людьми.

Таким образом, из невзломанных Call of Duty остались лишь две последние части в серии - Modern Warfare 3 и Black Ops 6, остаётся надеяться, что взломщик обратит своё внимание и на них. h00dbyair доказывает, что даже привязка к онлайну не является 100% гарантией от взлома.