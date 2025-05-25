h00dbyair взломал Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare

Недавно стало известно о том, что пользователю h00dbyair удалось взломать Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 года, которая оставалась невзломанной многие годы:
Сегодня h00dbyair порадовал пиратов сразу двумя новыми, не менее интересными взломами: на этот раз он выпустил взломы для Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, которые тоже были привязаны к онлайну.
Во взломанный версии Vanguard доступна сюжетная компания, режим зомби и мультиплеер (скорее всего по LAN). В Modern Warfare h00dbyair взломал сюжетную компанию - мультиплеер в данной игре уже был взломан ранее другими людьми.
Таким образом, из невзломанных Call of Duty остались лишь две последние части в серии - Modern Warfare 3 и Black Ops 6, остаётся надеяться, что взломщик обратит своё внимание и на них. h00dbyair доказывает, что даже привязка к онлайну не является 100% гарантией от взлома.
я в шоке с этих взломщиков, взломайте еще игры 2015 года если такие есть) лучше бы старался новинки ломать. у любого даже самого нищего пирата за это время нашлось бы уж 10р на активаху.
Какую активацию? Эти игры требуют постоянного подключения к интернету. В них без интернета не поиграешь даже в сюжетную компанию. Поэтому активации на эти игры нет, так как покупая активацию, ты должен играть в офлайне. Но так как эти игры не возможно играть в офлайне. офлайн активации на эти игры не продаются.
серьезно? я этого не знал. какие то странные приколы колды.
ну тогда геймпас за 100р на 2 недели могли бы взять на релизе и не париться
крч странные тейки про взлома старых игр, когда ажиотаж уже пройден
если конечно геймпасс предполагает калду, а так прощу прощения, я сморозил глупость получается, признаю
>ну тогда геймпас за 100р на 2 недели могли бы взять.
В котором нет Вангуарда
>крч странные тейки про взлома старых игр, когда ажиотаж уже пройден
А, ты из этих, у которых игры имеют срок годности
1)про вангуард отметился выше
2)не сама игра, а необходимость её взлома
через 3+ лет уже точно и активахи есть по 1р, и весь ажиотаж пройден и большая часть тех, кто хотел пройти - уж за 3 года нашли деньги/скидон 90%/100р наскребли
3)мой тейк был направлен, что он силы не в ту сторону тратит, лучше бы новинки ломал
там видать за новинки или не может или домой приедут)
Может ещё 4-ый раз выложите об этом пост? Я все равно не буду брать эту парашу даже забесплатно, можете не стараться.
Call of Duty: Vanguard норм игра...не истери
да очень
Купи ,пожалуйста ,ты же пуп земли
Респект таким талантам.
h00dbyair - достойный товарищ!
Будь как h00dbyair!
хорошие новости))
осталось 2.надеюсь получится все взломать
даже не верится,лучший подарок
УРА, Наконец-то.
а чо так долго? эту херню за 10 рублей все купили
Ничего он не доказывает, у него просто какие-то пререлиз билды для тестеров есть которые не требуют онлайна а имеют оффлайн мод, вот и все
Опа! Наконец то взломали одну из лучших частей Call of Duty. За последние несколько лет Так точно.
как раз вангард хотел пройти
теперь остается ждать когда появиться на торрентах
Хорош)
Вроде MW 2019 тоже взломали
100% активижин сами слили сюжетки.
поиграл в МВ 2022,и хочется спросить весь бюджет ушел на катсцены?
такое уныние что пистец,и за это еще просят по 70 бачей!
в геймпассе только модернварфэйр 2-3 и блэк опс 6 из калофдутиев?
Хорошо что не стал покупать, у меня только mw 2 куплена из за мультиплеера. А за сингл платить, такое себе...
Вот это красавчик, это мы берем!)
Короче посоны это я виноват.
Последние колды в которые я играл была infinite warfire.
А потом уже комп не тянул да взлома не было. Решил сейчас серию за марафонить, думал возьму аак в аренду что бы последние части пройти и тут бац. Взломы поперли.
Короче. Готов за питик поиграть в игры, которые вы ждете продолжения или взлома.
Может прокатит)
ура поиграю Call of Duty: Modern Warfare
Наконец ж-12 жди меня
русский мужик