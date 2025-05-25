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Call of Duty: Vanguard 05.11.2021
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Зомби
5.2 308 оценок

h00dbyair взломал Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare

AceTheKing AceTheKing

Недавно стало известно о том, что пользователю h00dbyair удалось взломать Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 года, которая оставалась невзломанной многие годы:

Вышел взлом для сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare II

Сегодня h00dbyair порадовал пиратов сразу двумя новыми, не менее интересными взломами: на этот раз он выпустил взломы для Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, которые тоже были привязаны к онлайну.

Во взломанный версии Vanguard доступна сюжетная компания, режим зомби и мультиплеер (скорее всего по LAN). В Modern Warfare h00dbyair взломал сюжетную компанию - мультиплеер в данной игре уже был взломан ранее другими людьми.

Таким образом, из невзломанных Call of Duty остались лишь две последние части в серии - Modern Warfare 3 и Black Ops 6, остаётся надеяться, что взломщик обратит своё внимание и на них. h00dbyair доказывает, что даже привязка к онлайну не является 100% гарантией от взлома.

29
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
My life is a game

я в шоке с этих взломщиков, взломайте еще игры 2015 года если такие есть) лучше бы старался новинки ломать. у любого даже самого нищего пирата за это время нашлось бы уж 10р на активаху.

26
Никита Дроздоvv

Какую активацию? Эти игры требуют постоянного подключения к интернету. В них без интернета не поиграешь даже в сюжетную компанию. Поэтому активации на эти игры нет, так как покупая активацию, ты должен играть в офлайне. Но так как эти игры не возможно играть в офлайне. офлайн активации на эти игры не продаются.

3
My life is a game Никита Дроздоvv

серьезно? я этого не знал. какие то странные приколы колды.

ну тогда геймпас за 100р на 2 недели могли бы взять на релизе и не париться

крч странные тейки про взлома старых игр, когда ажиотаж уже пройден

если конечно геймпасс предполагает калду, а так прощу прощения, я сморозил глупость получается, признаю

4
Dark_AssassinUA My life is a game

>ну тогда геймпас за 100р на 2 недели могли бы взять.

В котором нет Вангуарда

>крч странные тейки про взлома старых игр, когда ажиотаж уже пройден

А, ты из этих, у которых игры имеют срок годности

5
My life is a game Dark_AssassinUA

1)про вангуард отметился выше
2)не сама игра, а необходимость её взлома
через 3+ лет уже точно и активахи есть по 1р, и весь ажиотаж пройден и большая часть тех, кто хотел пройти - уж за 3 года нашли деньги/скидон 90%/100р наскребли
3)мой тейк был направлен, что он силы не в ту сторону тратит, лучше бы новинки ломал

2
ze1n_82 My life is a game

там видать за новинки или не может или домой приедут)

1
Real Slim Shady

Может ещё 4-ый раз выложите об этом пост? Я все равно не буду брать эту парашу даже забесплатно, можете не стараться.

12
Grognac

Call of Duty: Vanguard норм игра...не истери

6
Real Slim Shady Grognac

да очень

3
Albero Real Slim Shady

Купи ,пожалуйста ,ты же пуп земли

2
AndruhaGruz

Респект таким талантам.

9
PanKotovsky

h00dbyair - достойный товарищ!

Будь как h00dbyair!

7
todamad

хорошие новости))

5
Cherchell

осталось 2.надеюсь получится все взломать

4
Cherchell

даже не верится,лучший подарок

4
MaxGamers228

УРА, Наконец-то.

4
ze1n_82

а чо так долго? эту херню за 10 рублей все купили

3
agula98
h00dbyair доказывает, что даже привязка к онлайну не является 100% гарантией от взлома.

Ничего он не доказывает, у него просто какие-то пререлиз билды для тестеров есть которые не требуют онлайна а имеют оффлайн мод, вот и все

2
Никита Дроздоvv
сегодня взломщик так же опубликовал взлом для сюжетной компании Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

Опа! Наконец то взломали одну из лучших частей Call of Duty. За последние несколько лет Так точно.

2
KILLA06

как раз вангард хотел пройти

2
R3iz0r

теперь остается ждать когда появиться на торрентах

2
Pastoral
2
nemsis94

Хорош)

1
Cherchell

Вроде MW 2019 тоже взломали

1
Jose Mane

100% активижин сами слили сюжетки.
поиграл в МВ 2022,и хочется спросить весь бюджет ушел на катсцены?
такое уныние что пистец,и за это еще просят по 70 бачей!

1
KPAHbl4

в геймпассе только модернварфэйр 2-3 и блэк опс 6 из калофдутиев?

Ted Bear

Хорошо что не стал покупать, у меня только mw 2 куплена из за мультиплеера. А за сингл платить, такое себе...

AmbivalentEly

Вот это красавчик, это мы берем!)

Pravdarub

Короче посоны это я виноват.

Последние колды в которые я играл была infinite warfire.

А потом уже комп не тянул да взлома не было. Решил сейчас серию за марафонить, думал возьму аак в аренду что бы последние части пройти и тут бац. Взломы поперли.

Короче. Готов за питик поиграть в игры, которые вы ждете продолжения или взлома.

Может прокатит)

JACK LAR

ура поиграю Call of Duty: Modern Warfare

USAROKSTARONE

Наконец ж-12 жди меня

JACK LAR

русский мужик