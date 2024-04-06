Похоже, Call of Duty: Vanguard разошлась тиражом 30 миллионов копий

У вас имеется возможность стать свидетелем интересных приключений отважных солдат, оказавшихся на полях судьбоносных сражений Второй мировой войны — на восточном и западном фронтах Европы, в Тихом океане и Северной Африке. Данная кампания в пределах 4 основных театров Второй мировой войны связана в единую историю, и именно вам доведётся сыграть ключевую роль в судьбе всего человечества.

Четверым игровым персонажам предстоит выживать в хаосе войны, противостоять силам «Оси» и проделывать путь от армейских низов до рядов первых исполнителей специальных войск — прообраза современного спецназа.

И конечно же игра может предложить вам мультиплеерный режим, в котором вы сражаетесь с другими игроками и повышать свой ранг, пытаясь стать одним из лучших солдат. Здесь есть несколько десятков карт, множество игровых режимов и другие интересные вещи.

Также игра включает в себя обновлённый режим «Зомби», разработанный командой Treyarch Studios. Сражайтесь с нескончаемыми волнами зомби и познакомьтесь с жуткой предысторией сюжета, начавшегося в Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard была разработана на том же игровом движке, что и Call of Duty: Modern Warfare (2019).