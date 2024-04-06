Похоже, Call of Duty: Vanguard разошлась тиражом 30 миллионов копий

Call of Duty: Vanguard считается игроками одной из худших игр Call of Duty, когда-либо выпущенных. На Metacritic игра имеет рейтинг «смешанный или средний». Однако, несмотря на более низкие, чем ожидалось, отзывы критиков и фанатов, по всему миру было продано 30 миллионов копий игры. Эта цифра исходит непосредственно от Брайана Хонга, который был стратегом Activision в области социальных сетей для игры.
Несмотря на предположительно проданные 30 миллионов копий, Activision заявляет, что Call of Duty: Vanguard не оправдала ожиданий. Тогда, в мае 2022 года, компания заявила, что это произошло из-за отсутствия инноваций в игре, а также из-за сеттинга Второй мировой войны.
«Наш премиум-релиз 2021 года не оправдал наших ожиданий, мы полагаем, в первую очередь из-за нашего собственного исполнения», — заявили в Activision. «Сеттинг игры, посвященный Второй мировой войне, не нашел отклика у некоторых членов нашего сообщества, и мы не привнесли в премиум-игру столько инноваций, сколько нам хотелось бы».
После выхода игра была номинирована на множество наград, в том числе на «Онлайн-игру года» на 25-й ежегодной выставке D.I.C.E. Awards, а также за лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа на церемонии вручения премии «Грэмми» 2023 года.