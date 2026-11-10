Activision взялась за популярное приложение для Warzone, которое по сути было читерством

«Шоппинг по лобби» - так игроки Call of Duty: Warzone называют возможность проверить уровень навыков игроков в лобби до присоединения к нему, что позволяет пропускать lobbies с сильными соперниками.

За годы игроки - в особенности стримеры Twitch и контент-мейкеры - находили для этого несколько способов. Но использование одного приложения, Warzone Agent, многие считали читерством, и Activision наконец начала с этим что-то делать.

Одновременно с запуском версии Warzone для Modern Warfare 4 и первого сезона пост-релизного контента античит-команда Call of Duty Ricochet объявила, что официально берётся за Warzone Agent.

«Вчера мы начали принимать меры против Warzone Agent - платного неавторизованного стороннего инструмента, позволяющего пользователям шоппить лобби в Warzone, - сообщили разработчики в посте в X. - Античит Ricochet будет блокировать игроков, пытающихся загрузить это ПО, и требовать выгрузить его перед доступом к мультиплееру»

Возможность вручную выбирать лобби с максимально слабыми игроками обходит алгоритм матчмейкинга и потенциально портит игру десяткам других участников матча. Исторически контент-мейкеры использовали это приложение (и другие методы), чтобы публиковать впечатляющие рекорды по убийствам.

В дополнительном сообщении разработчики добавили:

«Использование неавторизованного ПО для манипуляции игровым опытом нарушает условия использования Activision и делает ваш аккаунт и железо предметом санкций».

Формулировка, похоже, чуть недотягивает до прямого подтверждения, что использующих Warzone Agent игроков забанят.

В рамках этой кампании Ricochet также подтвердила свою позицию по бустингу - искусственному повышению (или понижению) рейтинга навыка - заявив, что это тоже считается читерством. «Получение буста, вход другого игрока в ваш аккаунт для буста или покупка прокачанного аккаунта - всё это против правил, - заявили разработчики. - Буст-сервисы наводняют лобби низкозатратными аккаунтами для фарма опыта и выполнения испытаний. Позже такие аккаунты продаются как готовые к Ranked Play, напрямую питая рынок читерства».

По словам разработчиков, с момента запуска Modern Warfare 4 было удалено более 20 000 связанных с бустингом аккаунтов, и Ricochet продолжит «оказывать давление» в этом направлении.