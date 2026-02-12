Activision закрыла фанатский проект по возвращению классического Warzone

Издатель Activision закрыл фанатскую инициативу, целью которой было возродить классическую версию Call of Duty: Warzone образца 2021 года. Команда энтузиастов несколько лет работала над восстановлением старых билдов с картами Верданск и Остров Возрождения, а также оружием из Modern Warfare (2019) и Black Ops Cold War, но теперь проект официально прекращён.

Причиной стала жалоба правообладателя: Activision направила разработчикам уведомление о нарушении прав, заявив, что использование интеллектуальной собственности компании без разрешения недопустимо. При этом издатель отметил «страсть и креативность» сообщества, но подчеркнул необходимость защищать свои игры и их безопасность.

Подобные ситуации для Call of Duty не новы. В 2024 году Activision аналогичным образом закрыла фанатский мод H2M, который пытался воссоздать Modern Warfare 2 на базе ремастера первой части — причём это произошло буквально за несколько часов до релиза проекта.

Несмотря на разочарование игроков, компания всё же демонстрирует интерес к ностальгии. Недавно в Warzone вернули Верданск, а также готовят режим, вдохновлённый Blackout из Black Ops 4. Новые сезоны Black Ops 7 тоже активно используют ремастеры классических карт, чтобы привлечь ветеранов серии.