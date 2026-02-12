ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Warzone 10.03.2020
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 392 оценки

Activision закрыла фанатский проект по возвращению классического Warzone

IKarasik IKarasik

Издатель Activision закрыл фанатскую инициативу, целью которой было возродить классическую версию Call of Duty: Warzone образца 2021 года. Команда энтузиастов несколько лет работала над восстановлением старых билдов с картами Верданск и Остров Возрождения, а также оружием из Modern Warfare (2019) и Black Ops Cold War, но теперь проект официально прекращён.

Причиной стала жалоба правообладателя: Activision направила разработчикам уведомление о нарушении прав, заявив, что использование интеллектуальной собственности компании без разрешения недопустимо. При этом издатель отметил «страсть и креативность» сообщества, но подчеркнул необходимость защищать свои игры и их безопасность.

Подобные ситуации для Call of Duty не новы. В 2024 году Activision аналогичным образом закрыла фанатский мод H2M, который пытался воссоздать Modern Warfare 2 на базе ремастера первой части — причём это произошло буквально за несколько часов до релиза проекта.

Несмотря на разочарование игроков, компания всё же демонстрирует интерес к ностальгии. Недавно в Warzone вернули Верданск, а также готовят режим, вдохновлённый Blackout из Black Ops 4. Новые сезоны Black Ops 7 тоже активно используют ремастеры классических карт, чтобы привлечь ветеранов серии.

djava

Активижн боится, что народ перестанет их донатную парашу играть?

8
askazanov

Естественно, они только наманили, переманили зумеров , а тут такое )))

1
InSerrt

"закрыла фанатский проект, это произошло буквально за несколько часов до релиза проекта"

Очередная ошибка фанатов. Надо сначала выпускать, а потом уже голосить. Из интернета они бы уже не смогли удалить релиз. Разошёлся бы как пирожки по разным ресурсам.

