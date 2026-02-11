Activision заплатила стримеру xQc 1 миллион долларов за 12-часовой стрим по Call of Duty

Не секрет, что Activision тратит огромные деньги на продвижение своей блокбастерной франшизы Call of Duty. Качество последних игр вызывает споры, но нет сомнений, что компания вкладывает значительные средства в эту франшизу.
Настолько, что стример xQc в недавней сессии вопросов и ответов рассказал, что Activision заплатила ему невероятную сумму в 1 миллион долларов за стрим Call of Duty: Warzone в течение 12 часов за день. Это абсурдно большая сумма за полдня.
В недавней сессии с Dexerto xQc спросили о самой большой сумме денег, которую он когда-либо зарабатывал за день. Стример ответил, что однажды он заработал целых 15 миллионов долларов в день на контенте, связанном с азартными играми.
Но что касается игр, его самый большой гонорар составил 1 миллион долларов, который Activision предложила за стриминг Call of Duty. Изначально сделка предусматривала несколько стримов в течение двух недель, но в итоге они договорились о 12 часах в день.
Это показывает, какое огромное влияние стримеры оказывают на игровую индустрию. Конечно, не каждый стример получает столько денег, и это, должно быть, редкий случай, но нельзя отрицать влияние стримеров на маркетинг игр.
Тем не менее, фанаты призывают Activision вкладывать такие же инвестиции и качество в свои последние игры. В последнее время компании трудно поддерживать сильную базу игроков, а фанаты хотят чего-то нового и свежего.
А вы и дальше продолжайте работать на дядю за 30 тысяч в месяц
Ждали комментария. Спасибо, это очень важно для нас☝
К чему этот высер ?
осталось найти дядю с 1 млн баксов, но вероятность того, что я тебя пробью и дам по EBалу выше =)
Кто-то воду из ванной покупает или какашки в коробочках. Имбецилы всегда найдут, на что потратить деньги.
Так себе пример. У активижн деньги куры не клюют, могу себе позволить оплачивать рекламу. Судя по тому сколько денег они налутали за все время, там не дураки сидят.
На Миксер стримерам тоже неадекватные деньги платили. И чем это кончилось?
парень красавчик, если лутаешь за 12 часов лям, то ты чемпион
А 15 лямов за день на азартных играх? Норм тема? Как по мне нет🤔 Не люблю ставки на спорт и прочую еботу которая сворачивает мозги людям, похлеще чем котики.
мы с пацанами после школы как-то сделали по фану копию сайта со ставками и траффик туда пустили, во была потеха когда они кидали бабки нам на карту, а так да ставки это вери бед, сам не азартный и знаю что шанс выиграть буквально равен 0, но было время ходили с пацанами чисто на рулетку в живое казино, чисто по кайфу сливали, что-то поднимали, для настроения