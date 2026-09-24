В Warzone можно будет отключить скины из других Call of Duty - опция появится с первым сезоном MW4

С первым сезоном Modern Warfare 4 в Call of Duty: Warzone появится функция Operator Skin Toggle. Она даст игрокам контроль над тем, каких операторов они видят в матчах. Фильтр затронет только саму Warzone.

Если переключатель включён, вместо оператора или скина из другой части Call of Duty, например Black Ops 6, игрок увидит оператора из Modern Warfare 4. Это касается противников, участников отряда и напарников — как в лобби, так и в бою. Собственный выбранный оператор игрока не изменится, даже если он из другой игры. Настройка действует только на стороне владельца и по умолчанию отключена.

Контент из Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 и Black Ops 7 останется доступным: скины, чертежи и камуфляжи никуда не денутся. Прежние планы по системе Carry Forward это обновление не затрагивает.

Всё оружие от Modern Warfare II до Black Ops 7 можно будет найти через вкладку Legacy в меню снаряжения. Для устаревших стволов и чертежей не будут поддерживаться Gunsmith и прежние кастомные сборки. Вместо этого каждое базовое оружие прошлых частей получит версию с пятью обвесами, а чертежи сохранят свои настройки.

Raven Software продолжит балансировать арсенал раз в две недели. Подробности о планах на год Modern Warfare 4 студия раскроет в ближайшие недели.