Warzone стала бесплатной на Nintendo Switch 2 - без покупки Modern Warfare 4

Владельцы Nintendo Switch 2 теперь могут играть в Call of Duty: Warzone бесплатно, без приобретения Modern Warfare 4. Королевская битва появилась в eShop с началом 1-го сезона 6 ноября, а Modern Warfare 4 полностью интегрирована в Warzone. Версия для Switch 2 получает те же функции и сезонный контент, что и другие платформы, включая новую карту Hajin (Южная Корея), карту Zodiac Resurgence и остальные плейлисты. Прогресс привязан к учётной записи Activision.

Одновременно Warzone перестала работать на PlayStation 4 и Xbox One. Игроки на этих консолях могут перенести прогресс на любую поддерживаемую платформу, войдя в систему с той же учётной записью.

Релиз состоялся примерно через две недели после выхода Modern Warfare 4 23 октября — первой игры Call of Duty на консоли Nintendo со времён Ghosts на Wii U в 2013 году. Слухи о порте появлялись ещё в конце прошлого года. Порт для Switch 2 разработала Infinity Ward при участии Digital Legends. Игра в целом была хорошо принята — по крайней мере, на ПК.

При этом Activision не сообщила целевые показатели разрешения и частоты кадров для Warzone на Switch 2. По имеющимся данным, многопользовательский режим Modern Warfare 4 рассчитан на 60 FPS в док-станции при довольно низком базовом разрешении и масштабировании. Однако большие карты и большое количество игроков в Warzone, вероятно, будут работать хуже. Читателям, планирующим играть на Switch 2, возможно, стоит дождаться полноценных тестов производительности, прежде чем делать консоль основной платформой для Warzone.