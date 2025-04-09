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Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 446 оценок

Activision похвастались высокой активностью игроков после выхода обновления "Верданск" для Call of Duty: Warzone

Solstice Solstice

Activision полностью довольна недавним обновлением Верданска из Call of Duty: Warzone, как сообщает инсайдер GhostOfHope — компании удалось вернуть интерес игроков к проекту.

По крайней мере сейчас шутер держится очень даже неплохо: онлайн игроков в PS Store и по Game Pass полностью превзошел ожидания руководителей. Однако самым неожиданным стало повышение продаж и загрузок Call of Duty Black Ops 6.

В ближайшее время издатель постарается удержать интерес игроков, снижая количество микротранзакций и выпуск платных скинов, а также подумает над будущими коллаборациями.

В Activision считают, что они все еще очень прибыльны, однако имеют большинство негатива из-за их кривой реализации.

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