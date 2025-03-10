Activision представила специальный тизер в честь скорого возвращения Верданска в Call of Duty: Warzone

Activision анонсировала возвращение одной из самых культовых карт в истории Call of Duty: Warzone — Верданск. В честь пятилетия игры, которая вышла 10 марта 2020 года, обновлённая карта станет доступна 3 апреля.
Тизер под названием погружает игроков в атмосферу ностальгии, демонстрируя живописные виды, военную технику и операторов в милитари-стиле, так отличающемся от нынешнего контента игры, насыщенного коллаборациями и фантастическими элементами.
Тем не менее, поклонники не скрывают разочарования, ведь оригинальная Warzone была закрыта в 2023 году. Возвращение карты, без восстановления старых механик, звуков и графики, не устраивает фанатов.
Не, Верданск - это тема. У меня тогда от Верданска вайб по сталкеру был. Вайб больше чем от самого сталкер2)) И чисто возврат карты не вернёт всё как было - это правда. Мв2019+Верданск=навсегда в сердечке, как и бк2 как и бф3.
Это точно.
По стопам Fortnite пошли, возвращать старую карту // Александр Моженок
Забавно, что в тизере нет клоунских скинов))