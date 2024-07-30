Античит Ricochet дал сбой, но Activision уже исправила проблему в Call of Duty: Warzone

В последние дни игровое сообщество Call of Duty: Warzone столкнулось с неожиданным всплеском активности читеров. Этот инцидент вызвал бурную реакцию среди игроков и привлёк внимание разработчиков. Компания Activision, стоящая за популярным шутером, не осталась в стороне и оперативно отреагировала на возникшую проблему.

По официальному заявлению Activision, причиной внезапного наплыва нечестных игроков стал сбой в системе обнаружения античита Ricochet. К счастью для честных геймеров, разработчики уже устранили возникшую неполадку, восстановив нормальное функционирование защитной системы.

Интересно отметить, что жалобы на увеличение числа читеров начали поступать после того, как Call of Duty: Modern Warfare 3 стала доступна в сервисе Game Pass. Некоторые пользователи выдвинули теорию о том, что нечестные игроки используют версию Call of Duty: Warzone из PC Game Pass, что позволяет им маскироваться под консольных геймеров Xbox. Предполагалось, что такая уловка делает использование запрещённого ПО, включая программы автоприцеливания, менее заметным.

Однако Activision решительно опровергла эти предположения. Представители компании подчеркнули, что система Ricochet обладает способностью точно определять платформу каждого пользователя, независимо от того, как он отображается в игре.