Авторы Call of Duty осознали, что добавили слишком много "глупых" скинов

Акцент на яркие кроссоверы и эксцентричные образы в Call of Duty в последнее время всё чаще вызывает недовольство у игроков. Как сообщает известный инсайдер TheGhostofHope, компания Activision внимательно следит за отзывами сообщества и осознаёт, что внешний облик игры всё чаще становится поводом для насмешек из-за чрезмерного количества нелепых скинов и неуместных коллабораций.
По словам инсайдера, в недавнем обсуждении текущего состояния Warzone и возвращения карты Verdansk, которое оживило интерес к игре, представители Activision начали высказывать идеи о необходимости умеренности в вопросах косметического контента. Несмотря на то, что кроссоверы приносят значительные доходы, внутри компании начали говорить о том, что визуальный стиль проекта выходит за рамки разумного и отталкивает часть аудитории.
Раньше игроки носили преимущественно милитари-снаряжение, соответствующее духу франшизы. Сейчас же в игре можно встретить персонажей в кислотных неоновых костюмах, с элементами поп-культуры, далекими от реалистичности и атмосферы боевых действий.
— отмечает источник.
Многие фанаты уже выразили усталость от скинов с образами музыкантов, героев сериалов и персонажей других игр, уводящих Call of Duty от её истоков.
Активные обсуждения внутри Activision могут стать первым шагом к пересмотру подхода к монетизации в будущих частях серии. Разработчики, судя по всему, начинают понимать, что визуальная легкомысленность может подорвать восприятие бренда даже на фоне финансового успеха.
Тем временем представители компании недавно публично подтвердили, что значительная часть контента для Call of Duty: Black Ops 6 создаётся с участием искусственного интеллекта. Это открытие лишь усилило критику в адрес творческого подхода к франшизе, который, по мнению многих, всё чаще подменяется автоматизированными решениями и коммерческими приёмами.
- Пожалуй мы действительно переборщили со скинами.Мы практически потеряли дух той милитари игры, какую задумывали изначально.Такое большое количество скинов это явная ошибка.
- Над чем вы в данный момент сейчас работаете?
- Планируем выпустить офигенный набор скинов из Белоснежки и Русалочки! Такого вы реально ещё не видели!
Нашествие гномов?
Мулатки и семь гомиков🤣🤣🤣
Бл*, я думал там справа Урсула из мультика Русалочка))
Для современной колды Усрула тоже подойдет
Это толстяк из спауна)
Честно говоря из-за глупых скинов давно бросил играть в колду, в сидж , в батлу, очень сильно это все ломает восприятие окружения в игре , по этому открыл для себя такие игры как сквад , арма , хэл лет луз и так далее.
Так в Батле же вроде нет таких скинов.
В 5ке есть, там некоторые элитные скины были явно выбивающиеся из
Не помню таких.
Так пусть перестанут использовать.
С подключением
Ой вей. Да что же это такое? Как такое случилось? Кто в новат?
заберите их у игроков, а деньги им не возвращайте))
да им похрен мне кажется по большей части, ибо клоунские скины активно покупают
В мв19 и колд варе было много отличных скинов,у самого были все наборы на гоуста.в мв22-ну так 50/50.С мв23 пошла какая-то шляпа, вообще ничего интересного,одна клоунада
Честно, я лично не вижу ничего плохого в таких скинах, якобы ломающих атмосферу. Другое дело, что колда - это игра с видом от первого лица, поэтому смысла в скинах для меня нет. Мне абсолютно пофиг, как меня видят другие - я покупаю косметические предметы прежде всего для себя, а не для того, чтобы выделиться
А то, что ты видишь бегающих вокруг тебя Черепашек ниндзя, Ники Минаж и прочей дичи, тебя тоже не беспокоит?