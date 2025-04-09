ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 445 оценок

Авторы Call of Duty осознали, что добавили слишком много "глупых" скинов

Gutsz Gutsz

Акцент на яркие кроссоверы и эксцентричные образы в Call of Duty в последнее время всё чаще вызывает недовольство у игроков. Как сообщает известный инсайдер TheGhostofHope, компания Activision внимательно следит за отзывами сообщества и осознаёт, что внешний облик игры всё чаще становится поводом для насмешек из-за чрезмерного количества нелепых скинов и неуместных коллабораций.

По словам инсайдера, в недавнем обсуждении текущего состояния Warzone и возвращения карты Verdansk, которое оживило интерес к игре, представители Activision начали высказывать идеи о необходимости умеренности в вопросах косметического контента. Несмотря на то, что кроссоверы приносят значительные доходы, внутри компании начали говорить о том, что визуальный стиль проекта выходит за рамки разумного и отталкивает часть аудитории.

Раньше игроки носили преимущественно милитари-снаряжение, соответствующее духу франшизы. Сейчас же в игре можно встретить персонажей в кислотных неоновых костюмах, с элементами поп-культуры, далекими от реалистичности и атмосферы боевых действий.

— отмечает источник.

Многие фанаты уже выразили усталость от скинов с образами музыкантов, героев сериалов и персонажей других игр, уводящих Call of Duty от её истоков.

Активные обсуждения внутри Activision могут стать первым шагом к пересмотру подхода к монетизации в будущих частях серии. Разработчики, судя по всему, начинают понимать, что визуальная легкомысленность может подорвать восприятие бренда даже на фоне финансового успеха.

В Activision публично признали, что контент в Call of Duty: Black Ops 6 создается ИИ

Тем временем представители компании недавно публично подтвердили, что значительная часть контента для Call of Duty: Black Ops 6 создаётся с участием искусственного интеллекта. Это открытие лишь усилило критику в адрес творческого подхода к франшизе, который, по мнению многих, всё чаще подменяется автоматизированными решениями и коммерческими приёмами.

3
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Lvinomord

- Пожалуй мы действительно переборщили со скинами.Мы практически потеряли дух той милитари игры, какую задумывали изначально.Такое большое количество скинов это явная ошибка.

- Над чем вы в данный момент сейчас работаете?

- Планируем выпустить офигенный набор скинов из Белоснежки и Русалочки! Такого вы реально ещё не видели!

6
hpi

Нашествие гномов?

0
PaNaToMaN hpi

Мулатки и семь гомиков🤣🤣🤣

0
Jarvis666

Бл*, я думал там справа Урсула из мультика Русалочка))

3
oleg6575

Для современной колды Усрула тоже подойдет

1
flaur74

Это толстяк из спауна)

1
Sivispacempb

Честно говоря из-за глупых скинов давно бросил играть в колду, в сидж , в батлу, очень сильно это все ломает восприятие окружения в игре , по этому открыл для себя такие игры как сквад , арма , хэл лет луз и так далее.

3
Samson48

Так в Батле же вроде нет таких скинов.

0
Sivispacempb Samson48

В 5ке есть, там некоторые элитные скины были явно выбивающиеся из

0
Samson48 Sivispacempb

Не помню таких.

0
ZAUSA
Многие фанаты уже выразили усталость от скинов с образами музыкантов, героев сериалов и персонажей других игр, уводящих Call of Duty от её истоков.

Так пусть перестанут использовать.

2
Alex Row

С подключением

2
Glukinc

Ой вей. Да что же это такое? Как такое случилось? Кто в новат?

2
JohnTornton

заберите их у игроков, а деньги им не возвращайте))

0
SaintsEagle

да им похрен мне кажется по большей части, ибо клоунские скины активно покупают

0
meushroom

В мв19 и колд варе было много отличных скинов,у самого были все наборы на гоуста.в мв22-ну так 50/50.С мв23 пошла какая-то шляпа, вообще ничего интересного,одна клоунада

0
Spy Hunter

Честно, я лично не вижу ничего плохого в таких скинах, якобы ломающих атмосферу. Другое дело, что колда - это игра с видом от первого лица, поэтому смысла в скинах для меня нет. Мне абсолютно пофиг, как меня видят другие - я покупаю косметические предметы прежде всего для себя, а не для того, чтобы выделиться

-5
Samson48

А то, что ты видишь бегающих вокруг тебя Черепашек ниндзя, Ники Минаж и прочей дичи, тебя тоже не беспокоит?

1