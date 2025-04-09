Авторы Call of Duty осознали, что добавили слишком много "глупых" скинов

Акцент на яркие кроссоверы и эксцентричные образы в Call of Duty в последнее время всё чаще вызывает недовольство у игроков. Как сообщает известный инсайдер TheGhostofHope, компания Activision внимательно следит за отзывами сообщества и осознаёт, что внешний облик игры всё чаще становится поводом для насмешек из-за чрезмерного количества нелепых скинов и неуместных коллабораций.

По словам инсайдера, в недавнем обсуждении текущего состояния Warzone и возвращения карты Verdansk, которое оживило интерес к игре, представители Activision начали высказывать идеи о необходимости умеренности в вопросах косметического контента. Несмотря на то, что кроссоверы приносят значительные доходы, внутри компании начали говорить о том, что визуальный стиль проекта выходит за рамки разумного и отталкивает часть аудитории.

Раньше игроки носили преимущественно милитари-снаряжение, соответствующее духу франшизы. Сейчас же в игре можно встретить персонажей в кислотных неоновых костюмах, с элементами поп-культуры, далекими от реалистичности и атмосферы боевых действий.

— отмечает источник.

Многие фанаты уже выразили усталость от скинов с образами музыкантов, героев сериалов и персонажей других игр, уводящих Call of Duty от её истоков.

Активные обсуждения внутри Activision могут стать первым шагом к пересмотру подхода к монетизации в будущих частях серии. Разработчики, судя по всему, начинают понимать, что визуальная легкомысленность может подорвать восприятие бренда даже на фоне финансового успеха.

Тем временем представители компании недавно публично подтвердили, что значительная часть контента для Call of Duty: Black Ops 6 создаётся с участием искусственного интеллекта. Это открытие лишь усилило критику в адрес творческого подхода к франшизе, который, по мнению многих, всё чаще подменяется автоматизированными решениями и коммерческими приёмами.