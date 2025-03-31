Авторы Call of Duty: Warzone показали трейлер карты "Верданск"

Авторы Call of Duty: Warzone выпустили зрелищный трейлер, посвященный возвращению культовой карты «Верданск» 3 апреля с началом третьего сезона. В ролике сражение на знаменитой локации происходят под композицию «Богемская рапсодия» группы Queen.

«Верданск» вернут в игру впервые с 2021 года. Теперь на карте есть поддержка до 150 бойцов и механика плаванья. Для новичков добавят режим Battle Royal Casual с 120 ботами и 28 игроками, а всех фанатов ждёт событие Return to Verdansk с уникальными наградами.

Помимо «Верданска», разработчики Warzone вернут в королевскую битву изначальный вариант ГУЛАГа, действие которого происходит в душевой тюрьмы. Ранее инсайдер рассказал, что Activision откажется от разработки Warzone 3, если «Верданск» не сможет вернуть в королевскую битву ушедших игроков.