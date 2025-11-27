Авторы Warzone показали Haven's Hallow - одну из самых красивых карт в истории серии

Разработчики Call of Duty: Warzone представили релизный трейлер новой карты Havenʼs Hallow, которая станет ключевой локацией первого сезона контента. Игроков отправят в живописный городок, окружённый горами и насыщенный оригинальной архитектурой. По словам авторов, это одна из самых визуально выразительных карт, созданных для battle royale, и она призвана освежить тактический геймплей Warzone.

Старт первого сезона Call of Duty: Black Ops 7 и Warzone намечен на 4 декабря 2025 года. Обновление обещает быть крупнейшим за всю историю франшизы: помимо Havenʼs Hallow, в игру добавят новые режимы, оружие, испытания и переработанный боевой пропуск. Разработчики уверяют, что сезон станет важной точкой развития для обеих игр.

Однако в сообществе настроение не столь однозначное. Несмотря на благожелательные отзывы критиков, Black Ops 7 столкнулась с резкой негативной реакцией игроков и даже установила антирекорд по пользовательским оценкам на Metacritic. Аналитик Мэт Пискателла отметил, что если тенденция сохранится, серия может столкнуться с потерей лидерства на американском рынке.

На этом фоне Havenʼs Hallow может стать шансом для Warzone вернуть доверие аудитории — яркой новинкой, способной задать правильный тон новому сезону.