Call of Duty: Warzone получит режим Black Ops Royale уже 13 марта

Activision представила свежий геймплейный ролик нового режима для Call of Duty: Warzone. Режим под названием Black Ops Royale станет доступен уже 13 марта.

Разработчики обещают возвращение к истокам жанра королевской битвы, вдохновляясь прежним режимом Blackout, но с важными изменениями. В Black Ops Royale исчезнут кастомные наборы экипировки, позволяющие стартовать с готовым арсеналом, а также пропадёт ГУЛАГ и станции покупки снаряжения.

Игрокам предстоит начинать матч на равных — всего с простым пистолетом. Выживание будет зависеть от умения быстро находить разбросанное оружие, модифицировать его на месте и осваивать новые механики, изучая карту в процессе. Цель остаётся классической для Battle Royale: остаться последней выжившей командой.

Black Ops Royale обещает вернуться к динамичному и стратегическому геймплею, где мастерство и реакция решают исход, а случайные преимущества уходят на второй план. Новый режим может стать серьёзным вызовом для ветеранов Warzone и привлечь игроков, ценящих чистую конкуренцию.