Call of Duty: Warzone заполнили читеры после выхода шутера в Game Pass

После добавления Call of Duty: Modern Warfare 3 в каталог подписочного сервиса Xbox Game Pass «королевскую битву» Warzone заполонили читеры. Некоторые геймеры называют текущую версию шутера «неиграбельной».

Нечестные пользователи играют в Call of Duty: Warzone через PC Game Pass, что позволяет им определяться в лобби как геймеры с консоли Xbox. Благодаря этому читеры менее заметны при использовании помощи в автоприцеливании и другом запрещенном ПО.

Авторы Call of Duty: Warzone пока не прокомментировали увеличение количества читеров. Поэтому неизвестно, когда разработчики исправят уязвимость.

В конце 2024-го в каталог Game Pass с первого дня релиза войдет следующая часть Call of Duty — Black Ops 6. С 30 августа по 4 сентября 2024-го пройдет бета-тест игры для обладателей предзаказов, а с 6 по 9 сентября — для всех желающих.