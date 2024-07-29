Call of Duty: Warzone заполнили читеры после выхода шутера в Game Pass

После добавления Call of Duty: Modern Warfare 3 в каталог подписочного сервиса Xbox Game Pass «королевскую битву» Warzone заполонили читеры. Некоторые геймеры называют текущую версию шутера «неиграбельной».
Нечестные пользователи играют в Call of Duty: Warzone через PC Game Pass, что позволяет им определяться в лобби как геймеры с консоли Xbox. Благодаря этому читеры менее заметны при использовании помощи в автоприцеливании и другом запрещенном ПО.
Авторы Call of Duty: Warzone пока не прокомментировали увеличение количества читеров. Поэтому неизвестно, когда разработчики исправят уязвимость.
В конце 2024-го в каталог Game Pass с первого дня релиза войдет следующая часть Call of Duty — Black Ops 6. С 30 августа по 4 сентября 2024-го пройдет бета-тест игры для обладателей предзаказов, а с 6 по 9 сентября — для всех желающих.
https://www.playground.ru/misc/news/esche_odna_pobeda_nad_chiterstvom_razrabotchiki_call_of_duty_vynudili_zakrytsya_krupnejshego_postavschika_chitov-1713965
ЛОЛ))
Пожелаем всем читакам импотенцию.
иронично)
Скоро в этой помойке одни читеры и останутся)
Во дауны. Покупают подписку на Читы, а потом подписку на игру.
Ы
ахахаха подписки это же на пользу игроку
так тут хомяки утверждали
Да на пользу, я RE2 и RE3 прошел доволен.