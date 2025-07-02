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Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 458 оценок

"Это будет круто": Бивис и Баттхед вторгаются в игру в трейлере DLC для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone

butcher69 butcher69

Activision представила официальный трейлер нового косметического DLC для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, в котором Бивис и Баттхед становятся полноценными оперативниками. Легендарные герои мультсериала от Майка Джаджа появятся в игре 5 июля — в рамках Season 4 Reloaded, обновление которой стартует уже 2 июля.

В трейлере персонажи врываются в мрачный мир Call of Duty, не забывая отпускать свои узнаваемые фразы и пародировать всё происходящее. На фоне сурового военного экшена их появление выглядит максимально комично и нелепо — и в этом, похоже, весь смысл дополнения.

Набор будет включать скины оперативников, уникальное оружие, а также тематические косметические элементы, оформленные в духе мультсериала. Официальная цена пока не объявлена, но ожидается, что комплект будет стоить от 25 до 30 долларов — на уровне других лицензионных пакетов серии.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kenn1y

Никогда не понимал, в чем прикол данного мультфильма и почему от него так прется старое поколение, рисовка отвратительная, большую часть серии крутят клипы со стремной музыкой, над которой гг ржут, как идиоты и лишь небольшая часть серии двигает сюжет, если то, что происходит, можно назвать сюжетом.

4
Egik81

Сомневаюсь, что будет эффективно. Всё-таки эти персонажи герои своей эпохи, а это эпоха уже ушла.

1
Glukinc

Это конечно так себе, но я может бы и купил. Если за СР будут.

ZAUSA

Hey Beavis, uh huh-huh, get outta here!