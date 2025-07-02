"Это будет круто": Бивис и Баттхед вторгаются в игру в трейлере DLC для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone

Activision представила официальный трейлер нового косметического DLC для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, в котором Бивис и Баттхед становятся полноценными оперативниками. Легендарные герои мультсериала от Майка Джаджа появятся в игре 5 июля — в рамках Season 4 Reloaded, обновление которой стартует уже 2 июля.

В трейлере персонажи врываются в мрачный мир Call of Duty, не забывая отпускать свои узнаваемые фразы и пародировать всё происходящее. На фоне сурового военного экшена их появление выглядит максимально комично и нелепо — и в этом, похоже, весь смысл дополнения.

Набор будет включать скины оперативников, уникальное оружие, а также тематические косметические элементы, оформленные в духе мультсериала. Официальная цена пока не объявлена, но ожидается, что комплект будет стоить от 25 до 30 долларов — на уровне других лицензионных пакетов серии.