"Это будет круто": Бивис и Баттхед вторгаются в игру в трейлере DLC для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone

Activision представила официальный трейлер нового косметического DLC для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, в котором Бивис и Баттхед становятся полноценными оперативниками. Легендарные герои мультсериала от Майка Джаджа появятся в игре 5 июля — в рамках Season 4 Reloaded, обновление которой стартует уже 2 июля.
В трейлере персонажи врываются в мрачный мир Call of Duty, не забывая отпускать свои узнаваемые фразы и пародировать всё происходящее. На фоне сурового военного экшена их появление выглядит максимально комично и нелепо — и в этом, похоже, весь смысл дополнения.
Набор будет включать скины оперативников, уникальное оружие, а также тематические косметические элементы, оформленные в духе мультсериала. Официальная цена пока не объявлена, но ожидается, что комплект будет стоить от 25 до 30 долларов — на уровне других лицензионных пакетов серии.
Никогда не понимал, в чем прикол данного мультфильма и почему от него так прется старое поколение, рисовка отвратительная, большую часть серии крутят клипы со стремной музыкой, над которой гг ржут, как идиоты и лишь небольшая часть серии двигает сюжет, если то, что происходит, можно назвать сюжетом.
Сомневаюсь, что будет эффективно. Всё-таки эти персонажи герои своей эпохи, а это эпоха уже ушла.
Это конечно так себе, но я может бы и купил. Если за СР будут.
Hey Beavis, uh huh-huh, get outta here!