Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
6 245 оценок

Геймеры в ярости: в Warzone 2.0 появились скины, которые дают реальное преимущество в игре

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Gutsz
Новости

На фоне популяризации внутриигровых магазинов в сетевых играх, донат стал относительно безобидной функцией для игроков предлагающий только косметические изменения. Однако крупнейший издатель Activision регулярно нарушает этот непростой баланс и добавляет в платные наборы для игр геймплейные изменения. Новым доказательством этому стало обновление для Call of Duty: Warzone 2.0, где появились платные скины с целым рядом преимуществ перед обычными игроками.

Новый скин в Warzone 2.0 привел все игровое сообщество шутера в бешенство. Как оказалось, новая экипировка за деньги сильно упрощает матч и делает владельца заметно сильнее. Разработчики посчитали отличной идеей добавить в игру платный набор, который позволяет начать матч с уже готовым БПЛА, увеличенным рюкзаком, повышенной прочностью броней и дополнительным слотом для перка. Благо, пока это работает только в режиме DMZ и игроки королевской битвы не успели пострадать от такой несправедливости.

Как отмечают игроки, для многих это стало последней каплей. Часть пользователей объявила о своем уходе из бесплатной Warzone 2.0 в другие шутеры, другие же геймеры стали писать гневные отзывы в цифровом магазине Steam в попытках достучаться до разработчиков.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Godlike797

Парашная обнова🤮

3
tvorog8088

Благо дмз уже во втором сезоне надоел, этот бред уже меня не касается)))

Теперь и обнову пробовать не за чем, опять продолжу сингловые игры проходить.

Понятно что это имбалансный нагиб за деньги, многие изначально с маленьким рюкзачком и бронькой с одной плашкой респятся, а тут сразу терминатор такой, убили в прошлой катке или нет его не касается он ничего не теряет, дурь полная, одно дело когда игрок из прошлой катки заслуженно вынес и в новую упакованный зашёл, по дефолту за деньги это всё давать в каждой катке полнейший дисбаланс.

1
JohnTornton

скока лет уже пытаются достучаться? может пора уже уйти, не?

или шизики, которые считают, что близы под майками станут лучше, и дальше будут хавать помои? скорее всего будут хавать дальше

1
Monk78

Плати и побеждай, скоро разрабы нам в открытую такие микро транзакции будут впаривать.

0
askazanov

В неё ещё кто то играет???

0
Limgrave

Warzone -> Warface обновление

0
neropashka

Как же хорошо начинали с первым варзон на релизе, и как же они себя все сильнее закапывают)

-3
RSV_GAMER_1987

играй в мультиплеер тогда и рейтинг!

-3
EllieWilliams

раньше люди жаловались что скины за деньги нечего не дают кроме картинок, хотели чтобы давало какое то преимущество, сейчас опять жалуются, вы уже определитесь там.

-4
FlexGum

шизу пишешь полную

0
Kitsu-NeshKaa

Инфа высосанная из пальца, желтой газетенкой попахивает. ДМЗ на столько никому не нужен, что туда и не жалко бонусы добавлять.

-7
tvorog8088

Мне например сетевые режимы на маленьких картах надоели ещё в оригинальной мв2 600 часов там наиграл, кб надоела в мв2019, дмз был единственный интересный режим, благо он то же уже успел надоесть, больше в колду играть смысла никакого)

0
Merelone

В который раз убеждаюсь, что покупка двух COD MW2019 и Cold War по цене второй - была лучшим приобретением.

P.S Набежали типичные "игроки" из MW2, также без своего мнения как и всегда, ешьте не обляпайтесь)

-7