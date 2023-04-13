Геймеры в ярости: в Warzone 2.0 появились скины, которые дают реальное преимущество в игре ©

На фоне популяризации внутриигровых магазинов в сетевых играх, донат стал относительно безобидной функцией для игроков предлагающий только косметические изменения. Однако крупнейший издатель Activision регулярно нарушает этот непростой баланс и добавляет в платные наборы для игр геймплейные изменения. Новым доказательством этому стало обновление для Call of Duty: Warzone 2.0, где появились платные скины с целым рядом преимуществ перед обычными игроками.

Новый скин в Warzone 2.0 привел все игровое сообщество шутера в бешенство. Как оказалось, новая экипировка за деньги сильно упрощает матч и делает владельца заметно сильнее. Разработчики посчитали отличной идеей добавить в игру платный набор, который позволяет начать матч с уже готовым БПЛА, увеличенным рюкзаком, повышенной прочностью броней и дополнительным слотом для перка. Благо, пока это работает только в режиме DMZ и игроки королевской битвы не успели пострадать от такой несправедливости.

Как отмечают игроки, для многих это стало последней каплей. Часть пользователей объявила о своем уходе из бесплатной Warzone 2.0 в другие шутеры, другие же геймеры стали писать гневные отзывы в цифровом магазине Steam в попытках достучаться до разработчиков.