Геймеры в ярости: в Warzone 2.0 появились скины, которые дают реальное преимущество в игре

На фоне популяризации внутриигровых магазинов в сетевых играх, донат стал относительно безобидной функцией для игроков предлагающий только косметические изменения. Однако крупнейший издатель Activision регулярно нарушает этот непростой баланс и добавляет в платные наборы для игр геймплейные изменения. Новым доказательством этому стало обновление для Call of Duty: Warzone 2.0, где появились платные скины с целым рядом преимуществ перед обычными игроками.
Новый скин в Warzone 2.0 привел все игровое сообщество шутера в бешенство. Как оказалось, новая экипировка за деньги сильно упрощает матч и делает владельца заметно сильнее. Разработчики посчитали отличной идеей добавить в игру платный набор, который позволяет начать матч с уже готовым БПЛА, увеличенным рюкзаком, повышенной прочностью броней и дополнительным слотом для перка. Благо, пока это работает только в режиме DMZ и игроки королевской битвы не успели пострадать от такой несправедливости.
Как отмечают игроки, для многих это стало последней каплей. Часть пользователей объявила о своем уходе из бесплатной Warzone 2.0 в другие шутеры, другие же геймеры стали писать гневные отзывы в цифровом магазине Steam в попытках достучаться до разработчиков.
Парашная обнова🤮
Благо дмз уже во втором сезоне надоел, этот бред уже меня не касается)))
Теперь и обнову пробовать не за чем, опять продолжу сингловые игры проходить.
Понятно что это имбалансный нагиб за деньги, многие изначально с маленьким рюкзачком и бронькой с одной плашкой респятся, а тут сразу терминатор такой, убили в прошлой катке или нет его не касается он ничего не теряет, дурь полная, одно дело когда игрок из прошлой катки заслуженно вынес и в новую упакованный зашёл, по дефолту за деньги это всё давать в каждой катке полнейший дисбаланс.
скока лет уже пытаются достучаться? может пора уже уйти, не?
или шизики, которые считают, что близы под майками станут лучше, и дальше будут хавать помои? скорее всего будут хавать дальше
Плати и побеждай, скоро разрабы нам в открытую такие микро транзакции будут впаривать.
В неё ещё кто то играет???
Warzone -> Warface обновление
Как же хорошо начинали с первым варзон на релизе, и как же они себя все сильнее закапывают)
играй в мультиплеер тогда и рейтинг!
раньше люди жаловались что скины за деньги нечего не дают кроме картинок, хотели чтобы давало какое то преимущество, сейчас опять жалуются, вы уже определитесь там.
шизу пишешь полную
Инфа высосанная из пальца, желтой газетенкой попахивает. ДМЗ на столько никому не нужен, что туда и не жалко бонусы добавлять.
Мне например сетевые режимы на маленьких картах надоели ещё в оригинальной мв2 600 часов там наиграл, кб надоела в мв2019, дмз был единственный интересный режим, благо он то же уже успел надоесть, больше в колду играть смысла никакого)
В который раз убеждаюсь, что покупка двух COD MW2019 и Cold War по цене второй - была лучшим приобретением.
P.S Набежали типичные "игроки" из MW2, также без своего мнения как и всегда, ешьте не обляпайтесь)