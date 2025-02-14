Когда открыл не тот люк: Черепашки-ниндзя скоро появятся в Call of Duty

Activision анонсировала новый кроссовер для Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone, в рамках которого снова появятся культовые герои из серии «Черепашки-ниндзя».
Хотя официальных подробностей пока не раскрыто, источник CODWarfareForum предполагает, что игроки смогут получить скины для своих операторов в образах Микеланджело, Леонардо, Рафаэля и Донателло. Кроме того, ожидается добавление новых оружий, таких как скейтборд, катана, нунчаки и посох, которые будут использоваться для рукопашных боёв и финишеров.
Дата старта коллаборации пока не объявлена.
"У каждой черепашки бывает момент, когда вошел не в ту дверь."
Донателло Филлилип Бедросович (с)
А помните когда black ops была самой серьёзной call of duty, которая показывала США с грязной стороны в отличие от modern warfare? Забудьте это.
Скины и оперативники BO6 шлак на фоне MW2019.
Хавал всё это постепенное скатывание, покупая MW2019, MW2022, MW2023, покупал первые BlackCell издания, когда ещё была хоть какая-то +-серьёзность, но на BO6 терпения уже не хватило с этой клоунадой. Получил бесплатно копию BO6 в розыгрыше на Playground, но в это даже бесплатно играть не хочется.
Хуже скинов в колде только игроки. Более пассивных уродов ни в одной игре не встречал: где ресаются, там и сидят, плюс минами под себя срут постоянно. И в союзной команде точно такие же конченые обмороки. Если ты видишь, что чел играет на геймпаде - всё, это сто процентный безапелляционный кемперящий ублюдок. В итоге 90% комьюнити колды это безрукие-безногие кончелыги-инвалиды телом и разумом.
Почему нельзя сделать коллаб с реально существующими элитными войсками разных стран, зачем превращать игру в Фортнайт?
Детишкам не нравятся серьезные вояки,детишкам поддавай радужных персонажей на пони.Пока детишки и не особо одаренные будут поддерживать валютой подобную дрянь,можно будет забыть колду с атмосферой образца 2003-2011,к сожалению!
Скатилась Колда в полный мусор!!!
Черепашек там только не хватало.
вошел не в ту дверь)
Мда...
Как был Call так и остался Call. Даже немного весело. Чебурашки не хватает. Стеклянной. Только с модным новым стикером. Щас такие делают- ВАй зашатаешься!
Лучше бы бойцов специальной военной операции добавили, а не всякую западную хрень
О,должно быть это новые персы в Марвел Райвалс!
Погодите-ка...
Тут скорее всего не точность в статье и соответственно у копипастера : с бо6 они придумали фишку (в предыдущих частях серии такого не было) когда в новом событии два вида наград бесплатные и платные. По бесплатным понятно, платные : скины операторов или косметика приобретаются за монетки код или в рамках блак селл то есть за деньги реальные. Так что скорее всего разыграют косметику бесплатно за скины операторов придётся так или иначе заплатить. Когда состоится анонс события всё станет ясно.