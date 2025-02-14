Когда открыл не тот люк: Черепашки-ниндзя скоро появятся в Call of Duty

Activision анонсировала новый кроссовер для Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone, в рамках которого снова появятся культовые герои из серии «Черепашки-ниндзя».

Хотя официальных подробностей пока не раскрыто, источник CODWarfareForum предполагает, что игроки смогут получить скины для своих операторов в образах Микеланджело, Леонардо, Рафаэля и Донателло. Кроме того, ожидается добавление новых оружий, таких как скейтборд, катана, нунчаки и посох, которые будут использоваться для рукопашных боёв и финишеров.

Дата старта коллаборации пока не объявлена.