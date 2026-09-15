Продавец читов для Call of Duty Warzone заработал 102 тысячи долларов и назвал весь топ-250 рейтингового режима фикцией

Теневой рынок нелегального программного обеспечения для Call of Duty Warzone нанес сокрушительный удар по репутации соревновательной системы шутера. Во время прямой трансляции популярного французского стримера Skyrroz произошел резонансный инцидент с участием продавца читов, который после очередного матча согласился на открытый диалог и раскрыл шокирующие подробности своего подпольного бизнеса.

Встретив в королевской битве откровенного нарушителя с идеальной точностью стрельбы, контент-мейкер пригласил оппонента в лобби для выяснения обстоятельств. Собеседник не стал скрывать факт использования запрещенных модификаций и рассказал о масштабах коммерческого распространения приватного софта. По его словам, за последние 2 месяца чистая прибыль от продажи читов составила более 102 000 долларов. Услуга предоставляется по модели подписки, где суточный доступ обходится покупателям в сумму от 7 до 9 долларов, а также доступны пакеты на 3 дня, неделю, месяц и пожизненные лицензии.

Помимо колоссальных финансовых потоков, торговец взломами затронул положение дел на соревновательной сцене. Нарушитель открыто заявил, что среди 250 лучших игроков официального рейтингового режима попросту нет тех, кто играет честно. Собеседник подчеркнул, что накопить более 40 000 очков рейтинга за сезон честным путем в существующих условиях невозможно, поэтому абсолютно каждый участник верхней части таблицы либо сам использует скрытый софт, либо запускает поиск матчей в связке с читерами для гарантированных побед.

Для маскировки нечестной игры на высоких рангах и трансляциях массово применяются специализированные аппаратные платы прямого доступа к памяти (DMA). Подобные устройства подключаются к материнской плате игрового компьютера и передают данные о позициях противников на второй независимый ПК. Поскольку на основной системе с запущенным шутером не исполняются посторонние процессы, встроенный античит Ricochet физически не способен зафиксировать перехват информации, что позволяет владельцам учетных записей 900 и 1000 уровней годами избегать санкций.

Обычные блокировки также перестали нести угрозу для нарушителей из-за доступности расходных материалов. Продавец софта признался в наличии свыше 70 активных профилей, каждый из которых приобретается на теневых биржах всего за 50 центов. В случае редкого разрыва соединения специализированный спуфер мгновенно подменяет аппаратные идентификаторы компонентов компьютера, позволяя нарушителю вернуться в лобби уже через минуту.

Издательство Activision регулярно публикует отчеты о волнах блокировок и совершенствовании машинного обучения в системе Ricochet, однако теневой сегмент продолжает беспрепятственно монетизировать взломы на глазах у многотысячной аудитории.