Снег, метель и новые тактики: Rebirth Island станет зимней во втором сезоне Warzone

Во втором сезоне Call of Duty: Warzone игроков ждёт серьёзное обновление одной из самых узнаваемых карт. Студия Beenox показала, как Rebirth Island была переработана под зимние условия, превратившись в полноценную сезонную версию с новым настроением и геймплейными особенностями.

Зимняя Rebirth Island покрыта плотным слоем снега и окутана динамической метелью. Погодные эффекты напрямую влияют на ход матчей: ухудшенная видимость, изменённые ориентиры и другие условия передвижения вынуждают игроков адаптировать привычные маршруты и тактики. По словам разработчиков, это не просто визуальное украшение, а осознанное переосмысление игрового процесса.

Beenox подчёркивает, что сезонные версии карт позволяют освежать знакомые локации, сохраняя их характер. Обновлённая Rebirth Island станет одним из ключевых элементов второго сезона, который стартует 5 февраля 2026 года одновременно в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Black Ops 7.