В Call of Duty Warzone появится новый режим "королевской битвы" на 100 игроков, вдохновленный Black Ops 4

Activision анонсировала Black Ops Royale — новый режим «королевской битвы» для Warzone, вдохновлённый культовым Blackout из Black Ops 4. Запуск состоится 12 марта (по другим данным, 13 марта) в рамках обновления Season 2 Reloaded для Black Ops 7.

Режим разворачивается на карте Avalon (впервые появившейся в Endgame Black Ops 7) и рассчитан на 100 игроков, разделённых на 25 отрядов по четыре человека. Главное отличие от привычной Warzone — полное отсутствие загрузочных наборов, Гулага и станций покупки. Всё снаряжение придётся добывать на месте.

Игроки десантируются с вингсьютом, имея при себе только пистолет. Оружие и броня имеют цветовую кодировку редкости (по аналогии с Fortnite или Apex Legends) и улучшаются через специальные наборы креплений, открывающие предустановленную конфигурацию.

Система перков полностью переработана — теперь это расходуемые усиления, которые можно активировать в нужный момент (до пяти одновременно). В игру возвращаются культовые гаджеты из Blackout: крюк-кошка, сенсорный дротик и аптечка, а также многоуровневая система брони и награды за серии убийств.

На карте появляются побочные активности (охота за целями, захват ретрансляторов, взлом сейфов), а также специальные зоны «Cradle Breaches», окутанные красным газом. Внутри них игроков ждут орды зомби, босс Mangler и загадочные ящики Mystery с редчайшей добычей — для тех, кто рискнёт войти и выжить.

Вместо классического газа используется динамическое электрическое поле Collapse, начальное положение которого меняется каждый матч.

Black Ops Royale полностью интегрирован с прогрессией Black Ops 7 и Warzone, предлагая эксклюзивные испытания и награды, включая новое оружие и скины операторов в рамках ивента Counter Skies (17 марта — 2 апреля).

Ищите важнейшие улучшения для оружия и брони, стремитесь к высокому уровню мощи, где бы она ни появилась. Управляйте хаосом в зонах «Cradle Breaches», наносите быстрые удары с помощью вингсьюта и превратите свой арсенал в победу, став последней выжившей командой.