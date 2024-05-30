В Call of Duty: Warzone пройдет коллаборация с Fallout

Разработчики популярной серии Call of Duty весьма оперативно отреагировали на возросшую популярность культовой франшизы Fallout после премьеры успешного сериала. Судя по недавней утечке, следующее обновление для королевской битвы Warzone принесет коллаборацию с этим постапокалиптическим миром. В рамках этого события игроки смогут получить уникальные скины и предметы, вдохновленные миром Fallout.

На просочившейся иллюстрации, найденной датамайнерами в файлах шутера, главные герои облачились в фирменные костюмы Fallout. Очень похоже, что эти наряды из Убежища были созданы по образу тех, что показывали в недавнем телешоу. Кроме этого, скриншот показывает уникальные чертежи для M4 и M16 в стиле Vault-Tec.

Как ожидается, получить эти предметы можно будет в рамках специального бандла Fallout Vault Dweller Tracker Pack. Его название также было обнаружено в файлах Warzone. Вместе с этим, часть косметических элементов, вдохновленных миром Fallout, все же можно будет получить бесплатно в рамках внутриигрового ивента. Скины и предметы будут доступны для использования в Modern Warfare 3, Warzone и в будущей Call of Duty: Black Ops 6.