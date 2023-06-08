Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
6.1 265 оценок

В Call of Duty: Warzone выйдет новая карта под названием Vondel

Simple Jack
Новости

Компания Activision анонсировала новую карту Vondel для Call of Duty: Warzone. Информация об этом была опубликована в твиттере разработчиков.

Новая карта в Call of Duty: Warzone поддерживает два режима — Resurgence и DMZ. Vondel будет среднего размера с необычной системой каналов.

Помимо новой карты, в Call of Duty: Warzone выйдет режим Lockdown, а также четыре вида оружия. Обновление будет доступно 14 июня со стартом четвертого сезона.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Уже не интересно...

0
PobedinskiY

Зашел поиграть, н*хуя не одной игры не нашло, стим, даже одиночек нет, досвидания

0
RSV_GAMER_1987

все норм в стиме находит только что из игры вышел!

0
flaur74

поздравляю у тебя шб дядя )

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