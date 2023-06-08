В Call of Duty: Warzone выйдет новая карта под названием Vondel

Компания Activision анонсировала новую карту Vondel для Call of Duty: Warzone. Информация об этом была опубликована в твиттере разработчиков.

Новая карта в Call of Duty: Warzone поддерживает два режима — Resurgence и DMZ. Vondel будет среднего размера с необычной системой каналов.

Помимо новой карты, в Call of Duty: Warzone выйдет режим Lockdown, а также четыре вида оружия. Обновление будет доступно 14 июня со стартом четвертого сезона.