В Call of Duty: Warzone выйдет новая карта под названием Vondel

Компания Activision анонсировала новую карту Vondel для Call of Duty: Warzone. Информация об этом была опубликована в твиттере разработчиков.
Новая карта в Call of Duty: Warzone поддерживает два режима — Resurgence и DMZ. Vondel будет среднего размера с необычной системой каналов.
Помимо новой карты, в Call of Duty: Warzone выйдет режим Lockdown, а также четыре вида оружия. Обновление будет доступно 14 июня со стартом четвертого сезона.
Уже не интересно...
Зашел поиграть, н*хуя не одной игры не нашло, стим, даже одиночек нет, досвидания
все норм в стиме находит только что из игры вышел!
поздравляю у тебя шб дядя )