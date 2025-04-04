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Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 442 оценки

Верданск вернулся: в Call of Duty: Warzone стартовал третий сезон

butcher69 butcher69

3 апреля в Call of Duty: Warzone стартовал третий сезон, главным событием которого стало возвращение легендарной карты Верданск. Локацию воссоздали с учётом механик Call of Duty: Black Ops 6, и теперь она рассчитана на 150 игроков.

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Обновление добавило новые режимы:

  • Battle Royale Casual — 148 игроков, включая 28 реальных пользователей и 120 ботов.
  • Plunder Quads — 100 игроков соревнуются в сборе денег.
  • Resurgence — динамичные 15-минутные матчи на 44 игрока.
  • Warzone Bootcamp — тренировочный режим с ботами.

В середине сезона появится рейтинговый режим для троек.

Также разработчики добавили массовый выкуп напарников, расширенный отчёт о смерти, улучшенные настройки карты и отображение всех модулей оружия при его осмотре. Позже в сезоне появится шесть новых видов вооружения.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
foolery

так обосраться это еще надо постараться. на этом фоне они решили предпринять что то и выкатили верданск )

Локацию воссоздали с учётом механик Call of Duty: Black Ops 6

вот только механика там была крутая с MW 2019.

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Комментарий удален
delusory vanes999

Warzone писать надо, а не просто call of duty

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vanes999 delusory

да сори, не посмотрел

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