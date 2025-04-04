Верданск вернулся: в Call of Duty: Warzone стартовал третий сезон

3 апреля в Call of Duty: Warzone стартовал третий сезон, главным событием которого стало возвращение легендарной карты Верданск. Локацию воссоздали с учётом механик Call of Duty: Black Ops 6, и теперь она рассчитана на 150 игроков.

Обновление добавило новые режимы:

Battle Royale Casual — 148 игроков, включая 28 реальных пользователей и 120 ботов.

Plunder Quads — 100 игроков соревнуются в сборе денег.

Resurgence — динамичные 15-минутные матчи на 44 игрока.

Warzone Bootcamp — тренировочный режим с ботами.

В середине сезона появится рейтинговый режим для троек.

Также разработчики добавили массовый выкуп напарников, расширенный отчёт о смерти, улучшенные настройки карты и отображение всех модулей оружия при его осмотре. Позже в сезоне появится шесть новых видов вооружения.