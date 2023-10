Call of Duty: Warzone Mobile уже имеет более 45 миллионов предварительных регистраций

Call of Duty: Warzone Mobile уже демонстрирует невероятные показатели, несмотря на то, что до выхода игры остается несколько месяцев. По данным Activision Blizzard, на игру уже зарегистрировано более 45 млн. человек, что говорит о взрывном успехе, по крайней мере, на старте.

Новость поступила из официального блога Call of Duty, в материале, посвященном 20-летию серии, которое приходится на 29 октября 2023 года. Среди различных абзацев, посвященных истории серии, нашлось место и грядущим играм, а именно Call of Duty: Modern Warfare 3 и, собственно, Call of Duty: Warzone Mobile.

Согласно сообщению, игра выйдет весной 2024 года, и игроки могут готовиться "присоединиться к более чем 45 миллионам фанатов, которые уже прошли предварительную регистрацию" на картах Верданск и Остров Возрождения, воссозданных для игры. В игре также будет присутствовать прогрессия и Battle Pass, интегрированный с Modern Warfare 3 и Warzone для домашних систем.

Следует отметить, что Call of Duty: Warzone Mobile практически будет игрой Microsoft, учитывая, что приобретение уже завершено. Одним словом, именно за такие привлекательные игры в мобильной сфере редмондскому дому пришлось выложить почти семьдесят миллиардов долларов.