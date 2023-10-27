Call of Duty: Warzone Mobile уже имеет более 45 миллионов предварительных регистраций

Call of Duty: Warzone Mobile уже демонстрирует невероятные показатели, несмотря на то, что до выхода игры остается несколько месяцев. По данным Activision Blizzard, на игру уже зарегистрировано более 45 млн. человек, что говорит о взрывном успехе, по крайней мере, на старте.
Новость поступила из официального блога Call of Duty, в материале, посвященном 20-летию серии, которое приходится на 29 октября 2023 года. Среди различных абзацев, посвященных истории серии, нашлось место и грядущим играм, а именно Call of Duty: Modern Warfare 3 и, собственно, Call of Duty: Warzone Mobile.
Согласно сообщению, игра выйдет весной 2024 года, и игроки могут готовиться "присоединиться к более чем 45 миллионам фанатов, которые уже прошли предварительную регистрацию" на картах Верданск и Остров Возрождения, воссозданных для игры. В игре также будет присутствовать прогрессия и Battle Pass, интегрированный с Modern Warfare 3 и Warzone для домашних систем.
Следует отметить, что Call of Duty: Warzone Mobile практически будет игрой Microsoft, учитывая, что приобретение уже завершено. Одним словом, именно за такие привлекательные игры в мобильной сфере редмондскому дому пришлось выложить почти семьдесят миллиардов долларов.
Остановите планету, я сойду. А потом пускайте ракеты. Вернусь, когда здесь появится разумная жизнь.
Да ну, а я жду, интересно попробовать, сейчас она в сыром варианте - вот все её и хейтят!))) Посмотрим, если так всё останется - согласен, что амнишка будет)
в релизе будет кайф я тебе как брат говорю
Ну кал оф дути на мобилках нормально. Постоянно на работе бригадой рубимся.
Да, это слишком просто и не интересно. Но тут расчет на эмоции которые люди друг другу передают во время игры.
Да,хорошая игра,но там полно читеров и эмуляторщиков,которые тебя переигрывают как бы хорошо ты не играл
Блог не несущий никакой ценности ради бесполезной циферки в заголовке
Вам что, не известно, что есть минимум 45 миллионов любителей кала... оф дьюти, да ещё и мобильного?
с прошлого года ожидаю игру... по обзорам пока что не очень