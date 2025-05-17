Мобильная Call of Duty: Warzone закрывается, не оправдав ожиданий

Call of Duty: Warzone Mobile закрывается спустя 14 месяцев. Игра будет удалена из магазинов приложений 19 мая, и хотя серверы останутся в сети, поддержка игры будет прекращена.

Как подробно описано в недавнем сообщении X, прекращение разработки игры было объявлено из-за неспособности «оправдать ожидания» игроков, в первую очередь играющих на мобильных устройствах. Закрытие предполагает, что игра не оправдала внутренних KPI, особенно по сравнению с успешной Call of Duty: Mobile от Activision, которая по-прежнему сохраняет очень активную базу игроков.

Call of Duty: Warzone Mobile была разработана несколькими внутренними студиями Activision, включая Solid State Studios и Beenox. Игра получила «в целом благоприятный» рейтинг 76 на Metacritic, и ее отметили как «быструю и приятную». Однако бесплатный шутер подвергся критике за проблемы с подключением, низкую частоту кадров и сбои.

В связи с этим, всем, кто надеется сохранить Call of Duty: Warzone Mobile, необходимо будет загрузить игру до 19 мая, когда игра будет официально удалена из iOS App Store и Google Play Store. Хотя серверы Call of Duty: Warzone Mobile останутся в сети, в игре больше не будет сезонного контента или обновлений игрового процесса.