Мрачные окопы с трассировкой лучей: автор GTA 4 RTX Remix взялся за прокачку Call of Duty: World at War

Энтузиаст и моддер, ранее подаривший вторую жизнь Grand Theft Auto IV с помощью технологии NVIDIA RTX Remix (добавив в Либерти-Сити полноценный path tracing и обновленные материалы), переключился на новый культовый проект. Следующей целью разработчика стал классический военный шутер Call of Duty: World at War (2008).
Инструментарий RTX Remix позволяет внедрять в старые игры на базе DirectX 8 и 9 современные графические новшества: трассировку пути в реальном времени (Path Tracing), улучшенные PBR-материалы, фотореалистичные отражения и объемный свет.
По словам очевидцев и самого моддера, первые скриншоты проекта выглядят просто ошеломляюще. Фирменная мрачная, грязная и жестокая атмосфера тихоокеанских джунглей и разрушенного Сталинграда с честным объемным освещением и тенями заиграла совершенно новыми красками:
Я увидел несколько этих скриншотов и просто не мог не поделиться — выглядит просто безумно!» — делятся впечатлениями первые зрители демонстрации
Проект пока находится на ранней стадии производства, однако опыт автора по работе с комплексным освещением в GTA 4 вселяет уверенность, что один из самых суровых выпусков серии Call of Duty вскоре получит визуальное обновление уровня современных ремастеров. О сроках публичного релиза модификации моддер пока не сообщал.
World at War вообще лучшая, самая мрачная и жестокая часть во всей серии! Миссия в Сталинграде с Резновым, расчлененка, кровь и суровые бои в джунглях. И пока сама Activision продает аниме-скины и розовых оперативников за $30 в своей Warzone, один энтузиаст в соло превращает легендарную классику 2008 года в некстген. Автору максимальный респект, надеемся, что проект не забросит.