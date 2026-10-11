Мрачные окопы с трассировкой лучей: автор GTA 4 RTX Remix взялся за прокачку Call of Duty: World at War

Энтузиаст и моддер, ранее подаривший вторую жизнь Grand Theft Auto IV с помощью технологии NVIDIA RTX Remix (добавив в Либерти-Сити полноценный path tracing и обновленные материалы), переключился на новый культовый проект. Следующей целью разработчика стал классический военный шутер Call of Duty: World at War (2008).

Инструментарий RTX Remix позволяет внедрять в старые игры на базе DirectX 8 и 9 современные графические новшества: трассировку пути в реальном времени (Path Tracing), улучшенные PBR-материалы, фотореалистичные отражения и объемный свет.



По словам очевидцев и самого моддера, первые скриншоты проекта выглядят просто ошеломляюще. Фирменная мрачная, грязная и жестокая атмосфера тихоокеанских джунглей и разрушенного Сталинграда с честным объемным освещением и тенями заиграла совершенно новыми красками:

Я увидел несколько этих скриншотов и просто не мог не поделиться — выглядит просто безумно!» — делятся впечатлениями первые зрители демонстрации

Проект пока находится на ранней стадии производства, однако опыт автора по работе с комплексным освещением в GTA 4 вселяет уверенность, что один из самых суровых выпусков серии Call of Duty вскоре получит визуальное обновление уровня современных ремастеров. О сроках публичного релиза модификации моддер пока не сообщал.